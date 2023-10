Passer le cap du syndrome du nid vide: les conseils d’une psy

Une question d’identités

"Il faut concevoir notre identité comme une collection d’identités: on a une identité de couple, de genre, à travers ses loisirs… soit tout ce qui nous définit en tant que personne. Chaque identité prend plus ou moins de place, en fonction de l’importance qu’on lui donne, et celles-ci changent au cours de la vie. Quand on devient parents, l’identité parentale s’invite et prend une place extrêmement importante pendant un grand nombre d’années, tout en comprimant les autres identités (travail, intimité dans le couple, loisirs…) On vit dans une société où l’identité parentale est fortement investie", explique Isabelle Roskam, docteure en Sciences psychologiques et professeure en psychologie du développement à UCLouvain.

Une fois que les enfants sont partis du foyer, si cette identité ne disparaît évidemment pas complètement, sa place se retrouve d’un coût fortement réduite. Et la transition peut être brutale, surtout pour ceux qui ont mis, comme on dit, "tous leurs œufs dans le même panier".

"Quand les enfants volent de leurs propres ailes, ça fait un vide évidemment. Car on avait rempli notre être, notre soi et notre quotidien à travers eux. Ça crée un trou dans l’identité qu’on va appeler nid vide." Tout comme l’adaptation à la parentalité peut prendre du temps, l’inverse est également vrai. "Il faut alors retrouver ses marques et reremplir son être via d’autres choses: redonner de la place à des loisirs qu’on avait peut-être abandonnés, à son couple, à ses amis, au travail… Car quand il y a du vide dans une identité, on est sujet à de l’anxiété, à de la dépression. Ce n’est pas bon pour l’équilibre mental."

Tout ce chemin est plus ou moins facile ou douloureux en fonction de l’importance qu’on a donnée à cette identité parentale. Ce sont généralement les mères qui éprouvent le plus de difficulté à voir leur enfant prendre leur envol, note la psychologue. "Ce sont souvent elles qui donnent une place plus importante à cette identité parentale. On le voit: quand il y a des problèmes de conciliation avec le travail, dans 90% des cas c’est la mère qui sacrifie son temps de travail. Les pères vont ainsi – généralement – avoir peut-être plus de facilités à investir dans d’autres identités, comme ils l’ont toujours fait."

Comment passer le cap ?

Vous l’aurez sans doute déjà compris, pour surmonter le syndrome du nid vide il faut redonner de la place à ses autres identités en se posant la question: "Comment vais-je combler ce vide dans mon être ?"

De nouvelles activités

"On peut le faire à travers ce qui existe déjà – mais qu’on avait probablement réduit en intensité – ou en réfléchissant à de nouvelles activités qu’on a envie de faire et qu’on ne pouvait d’ailleurs peut-être pas se permettre avant d’être parent, par manque de moyens, comme voyager", indique la psychologue Isabelle Roskam. Que ce soit à travers du bénévolat, des leçons de piano, une activité créative, sportive, des sorties entre amis, avec son/sa partenaire, des voyages… À chacun ses préférences !

"Il faut se questionner profondément sur comment on a envie de vivre toutes les belles années qui nous attendent. Et il faut soigner la nostalgie du temps passé. Car ce sont des étapes de la vie, au cours desquelles on a investi de son temps et de son soi dans ses enfants ; il faut maintenir réinvestir cette énergie et ce temps dans une autre chose. Une fois que le soi est de nouveau rempli: on tire un nouveau bénéfice de cette dynamique."

Et de souligner: "Réinvestir dans sa santé mentale est primordial pour ne pas avoir de vieillissement cognitif précoce et de vieillissement subjectif précoce ! Car quand la vie est vide, on n’a pas d’intérêt à vivre non plus."

Une invitation à se redéfinir

Pour les parents, le départ des enfants est donc une page de la vie à tourner, en quelque sorte, sans l’oublier ; et qui les invite également à ne plus s’oublier. "Le nid vide, c’est une invitation à se redéfinir: c’est important pour le présent, mais sans doute aussi pour l’avenir !"