Dans l’agenda du week-end du 7 et 8 octobre 2023 : ne manquez pas l’expo Tintin à Tour & Taxis

Pour l’occasion, toute la famille de papier de la célèbre saga est convoquée. Tintin, Milou, mais aussi la fidèle "garde rapprochée" formée par le capitaine Haddock, les Dupondt, le professeur Tournesol, la Castafiore et bien d’autres encore. Sans oublier, évidemment, les désagréables, mais ô combien incontournables, méchants. www.tintin-immersiveadventure.com

Six autres activités

1. Photographe du bonheur, du 7.10 au 14.01, Fondation Folon, La Hulpe

©

Reconnu et identifié comme le photographe du bonheur, Jacques Henri Lartigue (1894–1986) s’est imposé tout au long du XXe siècle comme un maître de l’instantané. L’exposition "Jacques Henri Lartigue. Moments suspendu" présente plus de 120 photographies, dont certains tirages originaux, retraçant le parcours sinueux et fascinant de Jacques Henri Lartigue. Si ses photographies touchent par leur humanité et leur joie intrinsèque, elles sont au coeur d’une œuvre de grande ampleur, une œuvre protéiforme, au-delà d’un simple témoignage de la Belle Époque et des Années Folles. L’exposition fait en outre la part belle à l’amitié qui unissait le photographe français à Folon.

fondationfolon.be

2. Verger ouvert, 8.10, 10h à 17h, domaine régional Solvay, La Hulpe

Le verger conservatoire du Château de la Hulpe ouvre ses portes pour sa Fête au Verger. Au programme: le pressage de pommes, la visite de différents stands d’information et de dégustation, la promenade guidée du verger, patrimoine exceptionnel comptant pas moins 400 jeunes et vieux arbres fruitiers. chateaudelahulpe.be

3. Phasmes, du 10.09 au 08.10, Jardin Botanique de Meise

Walking stick insect or Phasmids (Phasmatodea or Phasmatoptera) also known as stick insects, stick-bugs, walking sticks, bug sticks or ghost insect. Selective focus, blurred background with copy space ©frank29052515 - stock.adobe.com

Envie de découvrir le monde mystérieux des phasmes? Et de tenter de repérer ces experts du camouflage? L’exposition "Phasmedia" convie à visiter une collection d’expert pour répondre à toutes les questions sur ces animaux, dont 3 000 espèces ont été identifiées. De la plus petite à la taille d’une pièce de monnaie à la plus grande de plus d’un demi-mètre, les "insectes feuilles" laissent pantois! www.plantentuinmeise.be

4. Chants Sons!, 7 et 8.10, Namur, au CCN, Théâtre et Delta

Depuis 20 ans, le Festival Chants Sons fait vibrer les cœurs et les oreilles des petits mélomanes en herbe. L’édition 2023 ne déroge pas à la tradition, avec des spectacles proposés aux quatre coins de Namur, pour toutes les tranches d’âge, dès 3 ans, et avec cette année une exposition exclusive des belles affiches qui ont fait la réputation du festival.

www.tccnamur.be

5. Parcours d’artistes, 7 et 8.10, Wavre, Limal et Profondsart

Accueillis par les habitants de Limal et de Profondsart, 180 artistes se découvrent à la 9ème édition des "Parcours d’artistes de ProfondsArt-Limal", en toute convivialité. Photographes, sculpteurs et sculptrices, peintres, créateurs et créatrices vont ainsi à la rencontre des visiteurs, au travers d’expositions et de concerts. Départ sur la place de Limal.

www.parcours-profondsart-limal.be

6. Chez les pompiers, le 8.10, caserne des pompiers de Namur, Jambes

En cas de feu de voiture, les pompiers utilisent une sorte de mousse pour étouffer les flammes ©EdA

Visite de caserne, parcours enfumé, démonstrations d’extinction...Les pompiers de Namur ouvrent leurs portes au grand public pour présenter l’univers de l’urgence et de la sécurité. Au travers de stands pour petits et grands, les hommes du feu invitent à bord d’une voiture tonneaux, d’un camion ou encore à prévenir un feu de friteuse. Programme: www.zone-nage.be