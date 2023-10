Réparer un vieux vélo: 4 conseils d’un mécano

À 32 ans, devenu Bruxellois, il a lancé Ermès Bike, un magasin de réparation de vélo du côté d’Ixelles. Un de plus ? Oui, mais avec une différence. "On fait du multimarques, ce qui veut dire qu’on accepte de réparer tous les vélos: VTT, vélos cargos, électriques, peu importe l’endroit où les gens les ont achetés. Les seuls vélos pour lesquels on fait une exception sont les vélos vintages parce que les pièces sont plus difficiles à trouver et que les réparations sont plus onéreuses."

Grâce à Ermès, Adrien espère contribuer à réduire le nombre de voitures en circulation. Il veut aussi permettre la réhabilitation de vieux vélos inutilisés. "Moins de voitures qui circulent, c’est très bien mais c’est encore mieux si on ne pousse pas à acheter forcément des vélos neufs."

Accompagner les cyclistes

Si on cherche un vélo pour se déplacer on peut en effet ressortir celui qui traîne dans notre garage depuis des années. À condition, évidemment, de lui faire passer un petit check-up. C’est que propose Adrien, à partir de 80 €. Ses mécaniciens vérifient 15 points et effectuent les réglages nécessaires. "On veut vraiment accompagner les cyclistes, en s’assurant qu’ils ont un vélo sûr." Pour aller plus loin, des ateliers vont également être organisés pour apprendre à entretenir et réparer son vélo.

L’autre particularité d’Ermès, c’est d’assurer des réparations à domicile. "J’ai commencé par là, explique Adrien. Durant le confinement je me suis mis à réparer les vélos d’amis qui voulaient s’y remettre. Je faisais ça dans le garage de ma coloc. Puis j’ai commencé à recevoir des appels d’autres personnes qui avaient entendu parler de mes talents en mécanique (rires)." Face à cette demande, Adrien a lancé son service d’atelier mobile. "Mais c’est devenu compliqué, dit-il, car les personnes ne savent pas toujours bien décrire le problème auquel ils font face."

Même si ce service existe toujours, Adrien conseille de prendre rendez-vous dans l’atelier quand c’est possible. Cela permet ainsi d’avoir une prise en charge efficace et de récupérer son vélo dans les 48 heures. Il planche même sur un système de prêt de vélo durant la réparation, comme le font les garagistes avec les voitures.

4 réparations faciles

1 La transmission

La chaîne de vélo, composition centrale de la transmission, se salit très vite. Si vous constatez qu’elle est maculée d’une substance noire très grasse, c’est qu’il est temps de la frotter. Pour la nettoyer, le mécanicien Ermès nous conseille d’utiliser des produits spécifiques. Il en existe même des biodégradables. "Du liquide vaisselle fonctionne aussi mais si vous nettoyez souvent votre chaîne, à force, cela risque de l’abîmer." Même pas besoin de l’enlever, on pulvérise le dégraissant et on frotte à l’aide d’une brosse à dents. Ensuite, il ne faut évidemment pas oublier de regraisser la chaîne en commençant par le haut.

2 Le freinage

La sécurité est primordiale quand on roule à vélo et les freins font partie des éléments-clés. Pour éviter les mauvaises surprises nettoyez correctement et régulièrement toutes les surfaces en contact avec les patins. Idéalement une fois par mois. Ils risquent sans cela d’attraper toutes les poussières qui frotteront et useront les patins. On regraisse ensuite avec un chiffon propre et du produit spécial. Pour l’entretien des patins, on utilise de l’eau ou un dégraissant spécifique et on évite le white-spirit, l’alcool à brûler et les huiles. Idem pour les disques, à nettoyer régulièrement avec de l’eau et du liquide vaisselle ou un nettoyant spécial.

3 Les pneus

"Un pneu crevé est souvent dû à une mauvaise pression", explique le mécanicien d’Ermès. Regardez sur le pneu, la pression maximale et minimale y sont indiquées. On recommande une pression minimale à l’avant car c’est la roue qui prend les chocs et une pression maximale à l’arrière. Mais une crevaison peut malgré tout arriver. Ayez toujours des rustines sur vous et des spatules qui permettent de retirer le pneu pour réparer la chambre à air. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise du pneu crevé, il existe la technologie tubeless, de plus en plus utilisée, notamment sur les VTT. "Il n’y a plus de chambre à air mais du liquide qui circule dans le pneu et répare les crevaisons."

4 La batterie

Un vélo électrique, ça demande un petit budget à l’achat. Mieux vaut donc le bichonner comme il faut. Le mécanicien conseille d’abord d’investir dans des moteurs homologués en Europe car les réparations coûteront nettement moins cher. Vient aussi la question de la batterie dont on peut facilement prolonger la durée de vie. "On peut être tenté de charger à fond son vélo dès qu’on rentre pour qu’il soit prêt pour la prochaine sortie mais c’est une erreur." Comme les smartphones, il vaut mieux ne pas charger la batterie de votre vélo électrique à 100% ni la laisser tomber à 0. La charge idéale se situe aux alentours de 60%.