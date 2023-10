La recette de la semaine: verrines de courgette

1. Émincez l’échalote et l’ail. Coupez la courgette non pelée en dés.

2. Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole et faites-y revenir l’échalote et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajoutez les dés de courgette et 2 cuillères à soupe d’eau. Laissez étuver pendant 10 minutes. Salez et poivrez. Mixez jusqu’à obtention d’une mousse lisse et laissez refroidir pendant 20 minutes.

3. Entre-temps, ciselez l’équivalent d’1 cuillère à soupe de ciboulette.

4. Mélangez la mousse de courgette froide avec le mascarpone et la ciboulette. Salez et poivrez.

5. Répartissez la mousse dans des verrines et garnissez de crevettes grises. Réservez au frais jusqu’à la dégustation.

