Comment reconnaître un raisin de qualité ?

Si certains fruits nous indiquent, par leur couleur ou leur aspect s’ils sont bons à consommer, c’est plus compliqué pour les raisins. Et pourtant, il y a bien un indicateur qui permet de déterminer si les raisins sont bien frais et succulents. En effet, la fine pellicule blanche qui couvre les grains de raisins est un excellent indice de leur qualité. Sur les raisins blancs, elle est parfois moins facile à observer, mais on peut aussi la ressentir au toucher.