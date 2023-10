Suite à des problèmes de glycémie durant ma première grossesse. Une thérapeute m’a vivement recommandé de tester le bouillon… Et ça m’a soignée. Je me suis mise en cuisine, je me suis informée sur le bon procédé et la pratique, en voie de disparition depuis deux générations, et j’ai expérimenté. Des souvenirs d’enfance me sont revenus, lorsque ma grand-mère me préparait un vrai bouillon d’os quand j’étais malade. J’ai été séduite et convaincue par ce breuvage qui nous veut du bien.

Vous avez alors plongé dans l’entrepreneuriat. Pourquoi ?

Car j’ai réalisé que s’approvisionner en vrai bouillon d’os était presque impossible. Bien sûr, la recette est simple. Mais elle implique d’être présent pour touiller et veiller à la cuisson durant des heures. Un frein pour de nombreuses personnes. J’ai donc créé "Mon Bouillon" en 2019. Le projet a remporté le prix Triodos du Greenlab 2019, qui a récompensé le caractère durable et circulaire de mes bouillons. En 2022, j’ai ouvert l’atelier.

Comment fabriquez-vous vos bouillons ?

Pour obtenir la matière première, j’ai dû pousser la porte des ateliers de découpe de viande bio. Un milieu soumis à de nombreuses normes et difficilement accessible pour les particuliers. Le bouillon valorise les "déchets", et tout le monde semble content, à commencer par les éleveurs. Ensuite, les bouillons, à base d’eau pure de qualité, mijotent longtemps ! De 12 à 16h pour le poulet, et jusqu’à 24 h pour le bœuf. Un troisième goût, végétarien et sans os, est aussi proposé, à base de shiitake et de gingembre. Enfin, tous les ingrédients sont bio. C’est impératif pour ne pas terminer avec un concentré de toxines…

À qui sont destinés vos bouillons ?

À tous. À des sportifs pour protéger les articulations. Pour stimuler l’immunité, à des personnes en convalescence, des patients en chimiothérapie. Ou encore pour hydrater les jeunes mamans qui allaitent et aider leur corps à se refermer, car le collagène du bouillon nourrit les fascias et répare les tissus. Pour les bébés, lors de la diversification alimentaire, le bouillon introduit les protéines animales en douceur…

Comment sont-ils distribués ?

Les bouillons sont frais, conditionnés en bocaux ou en poches, et se conservent 15 jours. Ils s’achètent directement à l’atelier à Saint-Gilles, ou en ligne, envoyés en Belgique, France et Luxembourg. À Bruxelles, la livraison est assurée à vélo. Le bouillon peut être stocké au congélateur.

À la bonne franquette

Pour sa simplicité et son accès populaire, le sympathique surnom de "bouillon" désigne aussi ces restaurants parisiens, créés à l’époque, et pour la première fois, pour les classes populaires.

Né au milieu du XIXe siècle à Paris, le bouillon proposait aux ouvriers ou aux travailleurs une recette innovante: servir des plats issus de la cuisine traditionnelle française à des prix bon marché.

Le terme "bouillon" proviendrait d’ailleurs du boucher Duval, l’un des premiers bouchers parisiens à élaborer ce concept: un plat de viande classique, accompagné d’un bouillon, proposé à la carte de ses restaurants. En 1900, on pouvait trouver à Paris près de 250 bouillons Duval, devenant alors la toute première chaîne de restaurants populaires, à la bonne franquette.

Côté ambiance, les bouillons ont investi dès la fin du XIXe siècle des lieux de style Art nouveau, ajoutant un cachet certain au concept. Ce type de restaurant a perdu ensuite peu à peu de sa notoriété. Mais certains établissements de renom font toujours la joie de nos voisins français: le célèbre Bouillon Chartier, par exemple. Aujourd’hui, le concept semble retrouver du succès, et un bouillon débarque enfin à Bruxelles.

"Cuisine Populaire au Goût des Belges"

C’est dans la rue des Dominicains, en plein centre-ville qu’une atypique devanture a ouvert ses portes, l’hiver dernier: le "Bouillon Bruxelles", comme l’affiche en façade un logo rouge vif. Dans un écrin Art Déco, l’atmosphère est digne de ses prédécesseurs parisiens et peut accueillir 400 couverts. Et comme l’indique sa devise "Cuisine Populaire au Goût des Belges", les spécialités belges sont à la carte: carbonnade flamande, vol-au-vent, quiche aux chicons et boulets à la liégeoise, stoemps poireau-saucisse, moules, et autres délices de tout le pays. Côté prix, Bouillon propose des tarifs très abordables, de 13,30 € à 17,70 € le plat complet.