Monsieur Georges Van Bellingen de Verviers aimerait planter ces lianes dans son jardin mais se demande si notre climat le permet et comment mener à bien leur culture.

Le kiwi (Actinidia chinensis ou Actinidia deliciosa) fait partie de la famille des Actinidiacées. Il est communément appelé "souris végétale" ou "groseille de Chine". Cette liane originaire de Chine est de croissance rapide, parfois près de 3 mètres par an dans de bonnes conditions. Sa rusticité est excellente puisqu’elle supporte des températures de -15 °C. Seules les gelées tardives peuvent faire des dégâts étant donné que les bourgeons en phase de développement gèlent dès -5 °C. La floraison a lieu en juin-juillet et va du blanc au blanc crème.

Quand et comment planter un actinidier ?

Si vous souhaitez implanter un actinidier dans votre jardin, la meilleure période de plantation c’est l’automne, en octobre-novembre. En Ardenne, il est préférable d’attendre le printemps. Une exposition ensoleillée, chaude est indispensable: les endroits battus par les vents du nord ou de l’est sont à proscrire. Comme cette liane peut devenir imposante – elle atteint dans d’excellentes conditions de culture 6 mètres de hauteur pour une envergure de 4-5 mètres – il faudra lui trouver un support solide. Il est possible d’opter pour une grande pergola ou, mieux encore, pour un grand arbre en fin de vie. Il est également envisageable de la palisser le long d’un mur exposé plein sud.

Autofertile ou pas ? Que choisir ?

Durant de nombreuses années, il était conseillé de planter un pied mâle pour polliniser de 1 à 6 pieds femelles puisque l’actinidier est une plante dioïque. À l’heure actuelle, de plus en plus de jardiniers optent pour des kiwis autofertiles. La principale raison: un gain de place. Chaque pied doit être espacé de 3 à 4 m avec un excellent paillage sur le sol pour garder l’humidité. La première récolte aura lieu 4 à 5 ans après la plantation. Les variétés les plus intéressantes, les autofertiles, sont: "Jenny", "Solissimo" ou encore "Solo". Si vous avez suffisamment d’espace, vous pouvez planter un pied mâle comme "Tomuri" et quelques pieds femelles dont la plus célèbre est sans aucun doute "Hayward".

Vous voulez sortir un peu des sentiers battus ? Vous pouvez planter au jardin des kiwaï ou kiwi de Sibérie. Les petits fruits n’ont pas besoin d’être pelés et sont encore plus riches en vitamine C que le kiwi classique. Leur chair est absolument délicieuse.

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be