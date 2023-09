"On a eu un véritable coup de cœur." Dans le petit village d’Arimont, l’ancienne ferme de 1847 n’aura cessé d’évoluer depuis son rachat par Sabine et Olivier Sevrin il y a 25 ans. Totalement rénovée, celle-ci accueille un restaurant ainsi qu’un Bed & Breakfast, dans un cadre bucolique.

En cuisine, Olivier, bien plus connu dans la région sous son surnom "Bouli", propose une cuisine française, riche en sauce, qui fait la part belle aux légumes, avec une carte qui change tous les mois . "Je fais la cuisine que j’aime, avec les produits de saison ; une cuisine généreuse. Dans ma vision de la cuisine, je suis assez classique: viande/poisson, légumes et féculents, mais je ne fais jamais de frites (sauf pour les plats enfants)", explique Bouli.

Terre-mer de coucou de Malines et langoustines

En entrée ce mois-ci ? Œuf mollet en brioche, mouillettes à la truffe ; raviole de noix de Saint-Jacques petits légumes, beurre blanc au safran ou encore des croquettes de cuisses de grenouilles et cèpes. En plat: la pastilla d’agneau confit, polenta, jus au romarin ; "terre-mer" de coucou de Malines et langoustines en feuilleté, dos de cabillaud, poêlée de champignons des bois, sauce champagne…

Les produits phares de saison – aujourd’hui les champignons, demain les légumes d’automne puis bientôt le gibier – trouvent évidemment une place de choix dans ses préparations, mises en valeur par une fine présentation. Envie d’un petit sucré ? Le cannelé bordelais et sabayon au rhum (retrouvez sa recette en vidéo) est devenu le dessert phare de la maison, depuis le confinement où celui-ci réchauffait les cœurs "à l’emporter". La carte des boissons, elle, fait la part belle aux bières et sodas régionaux ; tout comme l’assiette de fromages de la ferme des grandes Fagnes.

Son inspiration en cuisine, Bouli la puise dans sa belle bibliothèque de livres de recettes enrichie au fil des ans, dit-il. "J’ai toujours aimé cuisiner, c’est ma grand-mère et ma mère qui m’ont donné envie et puis j’ai fait l’hôtellerie à Spa." Et le virus continue à se transmettre au sein de la famille, via ses enfants: Félicien, 16 ans, aujourd’hui en apprentissage à ses côtés et Louis, 24 ans, qui travaille pour le réputé Mallory Gabsi !

En salle, on retrouve Sabine, qui après avoir commencé sa carrière dans un labo, s’est réorientée vers la restauration et la gestion du Bed & Breakfast, qu’elle décore avec flair, mêlant les pièces modernes aux jolies pièces plus vintage de brocante ; pour créer cette ambiance champêtre chic qui s’intègre merveilleusement dans l’ancienne bâtisse, avec la jolie terrasse abritée par les arbres et lampions, dont la vue donne sur la vallée.

Alors que le cadre verdoyant invite à profiter de l’instant présent, le couple a décidé en 2016 de privilégier sa santé à la pression du métier, avec des horaires d’ouverture un peu plus restreints ; le restaurant est ainsi ouvert du jeudi au dimanche (sauf samedi midi). Un équilibre nécessaire, alors que leur boutique hôtel a pris de l’ampleur ces derniers mois, avec la toute récente ouverture de nouvelles chambres. De quoi, pourquoi pas, prolonger l’expérience…