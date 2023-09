Visiter les Dolomites en automne pour éviter la foule et découvrir autrement les trésors du Sud-Tyrol

“Beaucoup de gens se rendent dans le coin pour se ressourcer et faire le plein d’air frais. Pour la très grande majorité, ils aiment se balader en pleine nature, découvrir les endroits atypiques du Sud-Tyrol et découvrir les spécialités locales”, explique Veronika Burgmann, de l’office du tourisme.

guillement La vallée a aussi beaucoup de charme à l’automne. Peut-être même plus sous certains aspects.

Attirés par une qualité de vie et une quiétude incomparables, les touristes – qui en profitent parfois pour faire une pointe jusqu’à Venise, à moins de 200 kilomètres au sud – sont ainsi légion dans la région. Principalement en été et en hiver, lors des grandes vacances, lorsque la météo transforme les Alpes en énorme terrain de jeu. “Pourtant, entre ces deux saisons, Bolzano, Brunico et les environs ont aussi beaucoup de charme. Peut-être même plus sous certains aspects”, souligne la manager originaire de San Candido, un petit village situé dans le parc naturel des Tre Cime.

En effet, de même que ses couleurs chaudes font ressortir l’âpreté apparente de la dolomie, l’automne a le don de mettre en lumière les contrastes qui font la richesse de la province. Une province aux limites géographiques un peu floues, à l’histoire très mouvementée, aux montagnes très abruptes et aux traditions très… locales.

Une vallée au calme

“Pour nous qui vivons ici à l’année, l’automne est un peu l’occasion de souffler et de se retrouver après un été marqué par l’arrivée des touristes et avant un hiver tout aussi important pour notre économie”, glisse une commerçante de San Candido dans un anglais teinté d’allemand.

Visiter les Dolomites en automne

Loin de l’agitation estivale qui peut par exemple animer les contours du lac de Braies, un site du Val Pusteria rendu mondialement célèbre par… Instagram, visiter les Dolomites durant l’automne constitue dès lors l’assurance d’avoir plus de temps pour goûter aux plaisirs de la vallée. Que ce soit en forêt, où les marcheurs sont moins nombreux, dans les spas, toujours très prisés, ou encore à table.

Les plaisirs de la table

“Le Sud-Tyrol, ce n’est pas tout à fait l’Italie. En raison de leur proximité géographique, l’Allemagne et l’Autriche influencent aussi beaucoup notre culture. Et ça se ressent à table… ”, sourit Raffaela Schmied, un verre de blanc devant elle. “Comme les Italiens, on aime bien profiter des bonnes choses et prendre notre temps lorsqu’on mange avec des amis. Mais chez nous, les plats sont un peu moins légers qu’au sud. ” Exemples avec les boulettes au lard ou aux épinards, les pâtes locales – les fameuses Spätzle – ou encore l’apfelstrudel, “une pâtisserie aux pommes qui tient bien au corps” et qui fait la fierté de la région, à l’instar du Törggelen, une tradition automnale qui réunit paysans et marchands autour du vin nouveau.

Dans un Sud-Tyrol où les coutumes restent vivaces et où les fêtes de famille rythment les saisons, le Törggelen est ainsi l’excuse parfaite pour se retrouver et ripailler entre amis. Avec, sur la table, du vin évidemment, de la choucroute, des raviolis en demi-lune (Schlutzkrapfen) ainsi que du fromage, du pain de campagne (bauernbrot) et des châtaignes grillées. De quoi faire le plein d’énergie et de bonnes ondes avant de retrouver son quotidien… ou de vous convaincre de rester quelques semaines de plus, histoire de découvrir les Krampus, ces démons qui paradent dès la mi-novembre et annoncent l’arrivée de Saint-Nicolas et de l’hiver.