Du 23 septembre 2023 au 18 mai 2024, Domaine de la bataille de Waterloo 1815

Le Domaine de la bataille de Waterloo célèbre une victoire… de la musique. Près de 50 ans après le triomphe de Waterloo, l’anniversaire du triomphe de cette chanson à l’Eurovision est fêté avec une exposition rétrospective sur ces géants de la pop: ABBA. Quatre lettres, quatre artistes que l’Europe découvre le 6 avril 1974.

Grâce à une scénographie spectaculaire, ABBA 1974-2024 retrace les grandes étapes de la carrière des quatre Suédois, depuis leurs débuts en solo dans les années 1960 jusqu’à leur retour historique, en 2021, avec le concept d’ABBA Voyage.

Les costumes extravagants et colorés du groupe, aussi célèbres que leurs tubes, sont à l’honneur dans le parcours de l’exposition grâce au styliste suisse Richard Gyver qui met à disposition une vingtaine de ses créations, répliques de plusieurs de ces fabuleuses tenues de scène. Les visiteurs y découvrent également une sélection d’objets insolites issus de prêts d’origine belge et des quatre coins du monde: accessoires, trophées, disques d’or et affiches…

2 Balades et vous

Le 1er octobre, Crupet, donjon

Grand festival de la balade à thème, Balades et vous convie à parcourir l’une ou plusieurs des quelque 14 balades de sa 13e édition, au départ du charmant village de Crupet, à Assesse, et plus précisément au prestigieux donjon ouvrant exceptionnellement ses portes au public. Guidés, libres et gratuits, les itinéraires des promenades sont remis dès 10h, avec au choix, des parcours à pied, à vélo, et même en tracteur.

Les balades pédestres (entre 3 km et 12 km) s’intéressent aux thématiques de la nature (paysage, jardins de Ronchinne, à l’aube) et au patrimoine et aux châteaux. Et pour les plus jeunes, les balades "minouches" explorent le cirque, la magie, ou encore la nature et les contes.

3 Pomme en fête

Le 1er octobre, de 10h à 17h, Wépion, rue Marcel Lecomte (La Pairelle)

La pomme se croque à pleines dents à Wépion. Avec le jeune festival Pompompelup, le fruit du terroir wallon se goûte sous toutes ses formes dans une ambiance festive et conviviale. Au programme: dégustation, démonstration de taille de fruitiers, découverte d’un verger, exposition de variétés anciennes, cuisine sauvage, atelier de compostage, animations pour les enfants, etc.

4 Antiquités d’automne

Les 30 septembre, 1er, 7 et 8 octobre, Hotton, Château de Deulin

Antiquaires et brocanteurs s’installent avec leur panoplie de meubles anciens, de tableaux, de bijoux, de mobiliers suédois, de tapis kilims, de faïences et porcelaines du XIXe siècle… au Château de Deulin. Au sein même de la demeure fraîchement restaurée, ce Salon d’Automne prend place dans les salons, salle à manger, chapelle, orangerie et écuries.

5 Courges en fête

Les 30 septembre, 1er, 7 et 8 octobre, Ohey, Jardins de Vertumne

Les Jardins de Vertumne ouvrent leurs grilles aux visiteurs pour leur Courges en fête. Une large collection de cucurbitacées est ici à l’honneur, ainsi que d’autres produits d’automne. Au menu: un marché aux légumes, une exposition botanique de courges et d’artisanat local, la vente de décorations de jardin… dans un cadre bucolique.

6 Vie de rat

Jusqu’au 16 juin 2024, Anderlecht, Musée des égouts

Dégoûtants et effrayants, les rats ? La nouvelle exposition Rattus mettant à l’honneur le rat veut casser les stéréotypes sur cet animal mal-aimé et souvent considéré (à tort) comme un nuisible. Non, contrairement à sa mauvaise réputation, le rat n’est pas sale: il se lave même jusqu’à sept fois par jour ! Les égoutiers le diront. Le rat ne manque ni d’intérêt, ni de qualités.

7 Festival Maintenant !

Jusqu’au 1er octobre, Louvain-la-Neuve, Grand-Place

Le festival Maintenant ! a la vocation d’éclairer et de proposer des réponses concrètes aux citoyens qui cherchent des solutions pour réussir leur transition écologique. Zéro déchet, simplicité volontaire, monnaies locales, habitat groupé, permaculture… sont autant de thèmes présentés en animations pour petits et grands, ateliers, spectacles, rencontres…

Le week-end prochain (7 & 8 octobre)

Marais d’Harchies

Le 7 octobre à 9h, CRIE d’Harchies

Sous la conduite d’un guide, la promenade d’automne nature de Natagora invite à découvrir la vie des oiseaux se préparant à hiverner aux marais d’Harchies. L’occasion de parcourir ce site de 550 hectares, terre d’accueil pour les oiseaux aquatiques nicheurs et les migrateurs de passage.

Champignons

Les 7, 15 et 21 octobre, Chiny, Syndicat d’Initiative

Bolet poivré, trompette de la mort, satyre puant… voilà le sol des forêts qui se parsème de champignons ! Pour s’assurer de bien les reconnaître et pour mieux comprendre leur mode de vie, une balade guidée par un mycologue passionné part à leur découverte. Et au retour de la promenade, dégustation d’un velouté de champignons !

Patrimoines

Le 8 octobre, Lahamaide, écomusée du Pays des Collines

Animées par la préservation des patrimoines locaux, une vingtaine d’associations se réuniront au "Forum des Patrimoines". Patrimoine naturel, culinaire, architectural, musical, viaire, artisanal, bâti, écrit, historique ou encore linguistique, ils seront abordés sous forme d’ateliers, de conférences, de démonstrations de savoir-faire, de balades, etc.