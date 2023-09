La Minute parents : à quel âge les enfants deviennent-ils pudiques?

" Il n'y a pas d'âge théorique à partir duquel un enfant deviendrait pudique, explique Bruno Humbeeck. Et plus globalement, il n'y a pas de règle absolue par rapport à la pudeur et l'impudeur. La question est de savoir ce que représente la nudité pour telle ou telle famille et quels sentiments elle provoque chez les uns et chez les autres. "