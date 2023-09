Nissan donne un aperçu de la future Micra

Bien sûr, vous ne verrez jamais ce concept descendre dans la rue tel quel. Avec ses énormes passages de roues, ses bas de caisse XXL et son gros aileron, il semble tout droit échappé d’un circuit. En revanche, les proportions, les flancs travaillés et les filets de leds qui dessinent des phares ronds géants sont autant d’éléments qui devraient se retrouver sur la future citadine Nissan Micra, si l’on en croit le précédent “teaser” dévoilé par la marque. En revanche, difficile d’entrevoir ce qui sera conservé dans l’habitacle, encore plus conceptuel que l’extérieur avec son volant digne d’une Formule 1, ses sièges baquets et ses “poutres métalliques” – selon les termes du constructeur – qui constituent la colonne vertébrale de l’auto. Un habitacle auquel on accède via des portes en élytre (à ouverture verticale donc) qui ne seront, elles non plus, pas conservées en passant à la série.