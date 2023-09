Les bienfaits du peau-à-peau pour les papas sont prouvés

Et côté paternel, le peau-à-peau est bien souvent la toute première connexion physique avec l’enfant qu’ils ont attendu durant des mois. Plus qu’un moment intime de douceur et de découverte mutuelle, la démarche assure des bienfaits, souvent méconnus…

Car ces papas "kangourous" sont des acteurs du bien-être pour toute leur famille. C’est ainsi que le conçoit l’Unité Kangourou de la Clinique CHC MontLégia à Liège, qui préconise le portage en peau-à-peau 24 h sur 24 h pour les petits patients de la néonatalogie.

"On sait que c’est presque impossible pour un seul parent de porter un bébé prématuré en permanence. On conseille au papa et à la maman d’alterner toutes les 3 ou 4 heures", explique Fabienne Hesbois, infirmière pédiatrique. Lorsqu’elle rencontre les parents, la présentation du peau-à-peau est claire: "Le portage kangourou, c’est toujours peau nue sur peau nue, le ventre du bébé bien collé sur le torse du parent, avec les jambes repliées pour la respiration ventrale." Le parent reste confortablement installé semi-couché, assis, voire debout avec un bon système de portage.

Les papas en redemandent

Douillettement installé, "le bébé s’immerge dans les bruits et odeurs corporels qui lui sont familiers, un milieu chaud et humide qui lui facilite la transition". Quant au parent, il en profite pour littéralement "sniffer" le parfum naturel de son bébé… le rendant addictif ! "On remarque alors que les papas en redemandent, tant cela leur procure du bien-être."

L’une des explications de ce bien-être est hormonale. "Quand les peaux se touchent, des récepteurs dermiques activent la sécrétion d’ocytocine, tant chez le bébé que chez le parent. C’est l’hormone de l’attachement. Chez le papa, elle procure de la détente, et induit un comportement plus “maternant”, le rendant plus confiant dans son rôle de père…"

Plus étonnant pour les parents, un impact sur l’allaitement découle du peau-à-peau entre bébé et papa. "C’est méconnu, mais la production de lait est stimulée chez maman quand papa porte ainsi bébé. Cela s’explique par le fait que le peau-à-peau permet de mieux se comprendre dans le couple, à un moment de chamboulement, voire d’angoisse en situation d’accouchement prématuré." Et l’infirmière de conclure: "Oui, le père trouve ainsi son rôle à jouer dans l’allaitement."