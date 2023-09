Ce côté amer vous empêchera donc de l’utiliser dans des préparations où l’ail joue un rôle prépondérant. Évitez donc le pain à l’ail, le beurre d’ail ou encore des pâtes aglio e olio.

L’ail germé aurait, par ailleurs, des vertus pour la santé. Selon l’American Chemical Society, les gousses d’ail germées contiennent plus d’antioxydants que les gousses d’ail fraîches. Ce qui n’ôtera de toute manière pas ce côté amer.

Pour éviter au maximum que l’ail germe, il est important de bien le conserver. Un endroit sombre et frais reste la meilleure solution. Vous pouvez également conserver l’ail au réfrigérateur. Cela empêche également l’ail de germer. Si vous avez vraiment trop d’ail, vous pouvez toujours le congeler. Peler les gousses d’ail, les couper ou les écraser et les mettre dans un bac à glaçons. Ensuite, si vous avez besoin de l’ail, vous n’avez plus qu’à vous servir.

