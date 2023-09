1. Préchauffez votre four sur thermostat 6 (180 °C). Beurrez un plat en porcelaine ou en verre résistant.

2. Tamisez la farine et la pincée de sel au-dessus d’un grand bol. Incorporez-y les œufs entiers battus en omelette. Ajoutez 100 gr de sucre. Délayez le mélange en versant progressivement le lait et la crème. Mélangez au fouet pour obtenir une sorte de pâte à crêpes lisse et épaisse.

3. Puis filtrez la pâte en la versant à travers un tamis.

4. Versez-en 1 cm dans le plat. Glissez-le au four 5 minutes, le temps que la pâte prenne légèrement.

5. Répartissez les myrtilles dans le plat. Versez-y le reste de pâte. Laissez cuire 30 à 35 minutes, jusqu’à ce que le clafoutis devienne gonflé et doré.

6. Mélangez le sucre vanillé et le reste de sucre en poudre. Saupoudrez-en la surface du gâteau dès la sortie du four.

7. Servez, tiède ou froid, directement dans le plat de service et accompagnez ce clafoutis d’une jatte de crème fraîche.

