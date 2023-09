Marcher pieds nus est excellent pour la santé : nos conseils

La plante des pieds étant dotée d’un nombre incroyable de terminaisons nerveuses, celles-ci ayant souvent été "endormies" par le port permanent de chaussures, la pratique de la marche à pieds nus apporte son lot de bienfaits non négligeables.

Intéressant contre le stress, l’anxiété

Il y a d’abord une notion d’éveil et de bien-être. En marchant pieds nus, on reprend conscience d’une partie de son corps. On écoute davantage celui-ci, on se recentre sur soi. Cela peut apporter énormément au niveau de l’anxiété, du stress. Tout un relâchement s’opère.

Viennent ensuite les aspects musculaire et postural. Protégés et soutenus par les chaussures, nos pieds ne se sentent plus obligés d’assurer eux-mêmes à 100% certaines fonctions. Marcher pieds nus permet de corriger cela en poussant les muscles des pieds et des chevilles à travailler davantage pour soutenir notre corps lors de ses déplacements. Même chose avec les ligaments et les tendons qui se renforcent. Cela a ensuite des effets plus que bénéfiques sur la posture, car cela nous amène souvent à nous tenir plus droit. Notre stabilité est également bonifiée.

Enfin, marcher pieds nus stimule les points réflexes qui, selon la réflexologie des pieds, sont liés à différents organes, systèmes et glandes. Exemples: toute la zone du milieu du pied stimule les intestins (grêle et gros), ainsi que le foie.

Un détour à la Ferme de la Planche

Question: où marcher pieds nus? La réponse est intuitive : partout où il n’y a aucun risque de blessures et d’infections diverses. Le mieux est de commencer chez soi, sur toutes les surfaces de son intérieur, ou dans le jardin.

Après, il existe des parcours "découvertes". A la Ferme de la Planche (Montauban, près de Gouvy), un sentier de quelque 3500 mètres permet, en toute sécurité, de rerouver les sensations des pieds nus sur la terre, dans l’eau, sur du bois, des copeaux... On peut également en trouver au jardin botanique de Meise, ainsi qu’à Lietberg (parc national Hoge Kempen, dans le Limbourg) et près de Gand (réserve naturelle de Bourgoyen-Ossemeersen).

Enfin, en complément, pourquoi ne pas essayer, assis à votre bureau par exemple, l’usage d’une boule "hérisson" (à petits piquots inoffensifs) sous le pied nu, avec un petit mouvement de massage? Effets garantis...

Le sentier de la Planche à Montauban, http://fermedelaplanche.be