À la découverte des richesses culinaires de notre mer du Nord avec les chefs Filip Claeys et Christophe Pauly

Pour mettre en avant ces poissons méconnus, Filip Claeys, chef du restaurant De Jonkman, doublement étoilé, et Rudi Van Beylen du Hof ten Damme, ont lancé en 2011 le projet North Sea Chefs. "Quand j’ai voulu ouvrir mon restaurant, j’ai éprouvé des difficultés à trouver mon identité, se souvient Filip Claeys. J’ai alors fait un voyage à Tokyo pour voir comment ils travaillaient. Quand j’ai vu la qualité de leur thon ça m’a fait réfléchir à nos poissons de la mer du Nord. J’ai repensé à mon enfance, quand j’allais à la criée avec mon père, pêcheur, et que je voyais ces pertes énormes."

Valoriser nos pêcheurs et nos poissons

C’est là que Filip a décidé de mettre au menu de son restaurant gastronomique ces poissons délaissés. Une manière d’éviter le gaspillage, de préserver l’identité de notre littoral mais aussi de valoriser le travail de nos pêcheurs qui étaient souvent très mal payés. "Au début ça n’a pas été facile, j’ai perdu environ 40% de ma clientèle parce que les gens voulaient manger des poissons connus comme la sole. " Mais le chef a persévéré et les mentalités ont commencé à changer.

"Aujourd’hui, la criée de Zeebruges est la deuxième d’Europe, après celle du Danemark " se réjouit Filip Claeys. Très vite, North Sea Chefs a été rejoint par des restaurateurs installés en Flandre mais aussi à Bruxelles et en Wallonie. Parmi eux, Christophe Pauly, du restaurant Le coq aux champs à Soheit-Tinlot, un ami de Filip Claeys. "Il n’y a pas de mauvais poisson", réagit le chef wallon qui met les poissons de chez nous à l’honneur dans son restaurant.

Il a d’ailleurs déjà fait partie des chefs testeurs de l’association North Sea Chefs. "On reçoit une boîte bleue qui contient différents types de poissons de la mer du Nord qu’on doit travailler." On retrouve ensuite sur le site les recettes élaborées par les chefs. Celle de Christophe Pauly ? Un merlan frit avec salade épicée et fromage de cottage.

Le message est donc passé du côté des chefs. Reste à travailler les mentalités des consommateurs dont les habitudes influencent les achats des poissonniers. Pour se convaincre de goûter à ces poissons injustement boudés, rien de tel qu’un test au resto. Du 15 septembre au 15 octobre, plus de 60 chefs participent à l’action "De la mer à l’assiette" organisée par Les Saveurs du Littoral. Ils cuisineront trois poissons de saison de la mer du Nord: la raie, le calmar et la barbue. Car comme les légumes et les fruits, mieux vaut respecter la saisonnalité des poissons et s’adapter à leur période de reproduction. Ils n’en seront que plus goûteux.

5 poissons à découvrir

1 La barbue

Elle ressemble au turbot en légèrement plus ovale et maîtrise le camouflage à la perfection. Elle peut atteindre une taille de 75 cm et peser 8 kg. On évite d’en manger de mars à août car c’est la période de reproduction. Les recettes des chefs: à la poêle avec des pommes de terre citronnées et de la ratatouille, ou cuite sur l’os avec une salade de tomates.

2 Le rouget grondin

Ce poisson des fonds marins a des nageoires pelviennes transformées en organes tactiles qui leur permettent de marcher sur les fonds. Malgré leur nom, ils sont souvent davantage brunâtres que rouges. On les consomme d’octobre à avril, en soupe façon gombo africain, en ceviche ou frit avec du fenouil et du crabe (de la mer du Nord, évidemment).

3 La raie

Avec la plie et la sole, c’est le poisson le plus important pour les pêcheurs belges. Il en existe environ 460 espèces différentes dans le monde. North Sea chefs conseille de se tourner vers la raie bouclée car les stocks sont stables. Délicieuse grillée avec de l’avocat et du chou-rave ou avec des asperges, de l’ail des ours et des morilles.

4 La roussette

Ce petit requin était autrefois utilisé pour nettoyer les bateaux car il possède une peau rugueuse. Les roussettes finissent souvent dans l’alimentation animale alors qu’elles peuvent être consommées comme n’importe quel autre poisson. Aussi appelé aiguillat, on la déguste avec du chou-rave ou de la betterave.

5 Le tacaud

Semblable à la morue, le tacaud est abondamment présent au large de nos côtes. On le trouve notamment près des épaves et des parcs éoliens. Très bon marché, il fait partie des poissons délaissés et il est préférable de le cuisiner d’octobre à mars. Des idées de recettes: au four avec un curry au lait de coco ou pané à la sauce tartare.