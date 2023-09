Remplacer ses châssis: ce qu’il faut savoir

À partir de quand faut-il changer ses châssis, ou en tout cas, envisager de le faire ?

"Il n’y a pas de règle absolue en matière d’ancienneté et de vétusté. Un châssis peut conserver son caractère isolant très longtemps. Pour savoir quand en changer, il faudra être attentif à plusieurs éléments: s’il n’est plus étanche, si on observe un passage d’air ou si son aspect physique est altéré. Puis, parfois, aucun de ces problèmes n’est constaté et pourtant il peut être intéressant de les remplacer pour améliorer la qualité thermique et acoustique du bâtiment. C’est le cas si on a du simple vitrage: il faut les remplacer. Si on a du double vitrage posé depuis dix ans, ça peut être intéressant de se renseigner pour les remplacer éventuellement. Vous savez, on faisait déjà des châssis très performants il y a dix ans, donc ce ne sera peut-être pas nécessaire, mais c’est sûr que la qualité des châssis est encore meilleure maintenant !"

Comment faire le bon choix ?

"C’est très compliqué… Car rien ne ressemble plus à un bon châssis… qu’un mauvais châssis ! rigole Denis Neuville . Il faut être attentif à plusieurs éléments: le type de matériaux, l’épaisseur, les renforts, etc. Mais pour s’assurer de leur bonne qualité, il faut avant tout se renseigner sur leur provenance. Où le châssis a-t-il été fabriqué ? S’il vient de Belgique, ou d’Allemagne, par exemple, on sait qu’on aura déjà la qualité minimale à laquelle s’attendre, car les deux pays sont soumis à des normes précises. Ailleurs…, on trouvera du bon et du moins bon."

Conseil supplémentaire: être attentif à la garantie proposée. "Elles sont plus ou moins équivalentes chez nous. Cependant, même avec garantie, si la société fait faillite, ça ne servira pas à grand-chose. C’est donc toujours mieux de prendre ses informations sur la société de fabrication des châssis au préalable."

S’occuper soi-même de la pose ?

Si le bon choix de châssis est important, la mise en œuvre l’est tout autant ! Alors, est-ce vraiment une bonne idée de se lancer seul dans la pose de ses châssis ? Pas vraiment, selon Denis Neuville: "Tout dépend de la complexité de la réalisation et des compétences de l’exécutant… Mais je pense que c’est une très mauvaise idée. C’est un métier qui s’est de plus en plus spécialisé, avec de plus en plus de normes à respecter. Quand on veut vendre ou louer son bien par la suite, on peut alors avoir de mauvaises surprises…"

"La pertinence, la longévité et l’efficacité des châssis dépendent de multiples facteurs, qui sont complexes. Notamment, la précision du placement qui va garantir une étanchéité parfaite. Si les contours de la fenêtre ne sont pas isolés correctement, des ponts thermiques peuvent se créer, avec les pertes de chaleur qui en découlent… Mieux vaut s’adresser à un professionnel ! Il assurera aussi le service après-vente en cas de pépin."

Si vous décidez de vous lancer seul tout de même, n’hésitez pas à bien vous renseigner avant. "Si vous faites appel à un professionnel, vérifiez avec lui au moment du devis s’il s’occupera aussi du parachèvement, ce qu’il restera à faire après le chantier, etc."