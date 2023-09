Il existe deux principaux types de testaments: l’authentique ou notarié et l’olographe. Le testament authentique ou notarié est rédigé par le notaire sur les instructions du testateur. C’est un acte notarié. Le testament olographe est celui que vous rédigez vous-même. Pour qu’il soit valable: il doit être écrit en entier de la main de la personne, il doit être daté et il doit être signé par la personne.

2 Doit-on le faire enregistrer ?

Non, pour un testament olographe, on n’est pas obligé de le déposer chez le notaire. On peut le garder chez soi… avec tous les risques que ça comporte (que personne ne le retrouve ou qu’il soit déchiré par celui ou celle qui le retrouve).

3 Combien coûte le fait d’enregistrer son testament olographe chez le notaire ?

Le coût du dépôt et de l’enregistrement d’un testament olographe chez un notaire est de plus ou moins 150 euros, selon les études. Ce montant est indicatif.

4 Que faire si on retrouve plusieurs testaments chez le défunt ?

Ça arrive souvent ! C’est le dernier testament qui compte. Cependant, cela dépend de la manière dont les choses ont été libellées: il faut parfois en appliquer plusieurs en même temps. Un exemple: le testament le plus récent dit: "Je lègue ma maison à mon fils aîné", alors que le testament précédent prévoyait d’autres dispositions par rapport à la voiture, aux comptes bancaires… Les notaires conseillent de révoquer les testaments antérieurs car il est parfois difficile de les appliquer ensemble. On peut modifier un testament autant de fois que voulu, en faisant par exemple appel à un codicille: une petite modification ponctuelle au testament. Un exemple: parmi diverses dispositions, une personne désire augmenter la somme léguée à la SPA après sa mort. Ici, on modifie donc le montant sans remettre en cause le reste du testament.

5 Que faire si on retrouve un testament plusieurs années après le décès de la personne ?

Il n’y a pas de délai de validité ; le testament reste valide tant qu’il n’a pas été révoqué ou modifié par un autre. Si on le retrouve trois ans après, on devra revoir ce qui a été fait et rectifier le tir.

6 À partir de quand faut-il penser à faire un testament ?

C’est très variable, mais je pense qu’on peut déjà y penser quand on commence à travailler. Vous n’imaginez pas le malheur d’un dossier d’une personne qui a commencé à travailler et qui décède sans être marié ni avoir d’enfant. Les gens pensent que ce sont les parents qui héritent, mais non: un quart revient au père, un quart à la mère et 50% revient aux frères et sœurs, avec une taxation dans le chef des frères et sœurs qui est très importante. Dans une telle situation, quand on annonce à des parents qui viennent de perdre leur fils que 25 ou 30% de son argent va à l’État, ça ne fait pas plaisir. Pareil à l’achat de sa première maison ! Si on n’est ni marié ni cohabitants légaux et sans enfant, il y a peut-être des dispositions testamentaires à mettre en place. En règle générale, je pense qu’il faut réfléchir à changer le testament à chaque fois qu’il y a un changement important qui se passe au niveau de la structure du patrimoine (héritage, achat/vente d’une maison, gains au lotto…) et au niveau de la structure familiale (naissance, adoption, famille recomposée).

7 Y a-t-il un âge limite pour rédiger un testament ?

Ce n’est pas une question d’âge, c’est une question de capacité. Une personne âgée de 100 ans qui a encore ses capacités pourra en rédiger un, tandis qu’une personne qui vient de faire un AVC ou ne comprend plus rien n’en sera pas capable.

8 Qui hérite quand l’enfant est mineur ?

L’enfant lui-même hérite mais il doit, avant d’accepter la succession, avoir l’accord du juge de paix et agir via son représentant légal (parent).

9 Quels sont les droits de l’époux survivant ?

La loi prévoit que le conjoint survivant hérite de l’usufruit des biens du défunt ; on peut augmenter la protection (via un acte de donation entre époux appelé communément "acte au dernier vivant les biens", ou un testament, ou un acte modificatif de régime matrimonial).

10 J’hérite de l’étranger: que se passe-t-il ?

En principe, c’est la loi du dernier domicile du défunt. Les pays ont leurs propres règles en matière d’héritage.

11 Est-on obligé d’accepter un héritage ?

Non. Quand vous êtes héritiers présomptifs (soit désignés par la loi, soit désignés par le testament) vous avez face à vous une option héréditaire: vous avez le droit de dire "oui" ou "non" et vous avez le droit d’accepter sous bénéfice d’inventaire. Ce dernier permet de mettre les choses entre parenthèses pendant trois mois, le temps de voir ce qu’il y a comme passif et actif. Et s’il y a plus de passif que d’actif, on ne viendra pas chercher dans votre poche.

12 Quels sont les types d’héritages empoisonnés ?

Je crois qu’il faut toujours se méfier quand on hérite d’une personne dont on ne connaissait pas vraiment les affaires. Il peut y avoir des problèmes de dettes, déjà, mais ça peut être plus vicieux que ça. Il peut y avoir des problèmes de donations ou de sommes qui auraient disparu des comptes de la personne décédée, via des personnes qui avaient des procurations par exemple. Attention: si l’administration fiscale décide de faire l’enquête en banque, elle peut le faire sur les cinq dernières années. Et si elle s’aperçoit que la personne a certes 100 000 euros sur son compte, mais qu’elle a disposé de 300 000 euros supplémentaires dans les cinq dernières années et que cette somme a disparu, alors les héritiers seront taxés sur cette somme-là, même si ce ne sont pas eux qui l’ont reçue – et ces taxes pourront être plus élevées que ce qui se trouve dans la succession. Et, attention, ce n’est pas parce que vous avez accepté sous bénéfice de l’inventaire que vous êtes protégés de ce problème-là, car le droit de succession n’est pas une dette de la succession mais une dette de l’héritier. Donc si on ne sait rien de la personne, il ne faut pas trop vite accepter sous bénéfice de l’inventaire. Et s’il y a donation d’argent, sans la rendre officielle, il faut que le donateur vive au moins encore cinq ans pour ne pas que ça soit taxé par la suite, via cette enquête en banque.

13 Combien de temps a-t-on pour accepter un héritage ?

30 ans: on peut donc attendre et faire des vérifications soi-même au niveau des banques pour être sûr qu’on ne va pas avoir de mauvaises surprises. Attention: car opter n’est pas nécessairement faire une déclaration devant un notaire. Exemple: si vous héritez de votre grand-oncle et que vous allez rouler avec sa Porsche, prenez des bijoux qu’il avait chez lui ou payez volontairement une facture qui est arrivée chez lui: vous avez déjà accepté la succession et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc prudence, prudence…

14 Donner de son vivant: une solution à envisager ?

Oui, ça peut être intéressant dans certains cas. Préparer les choses de son vivant permet d’abord de décider soi-même qui va récupérer quoi et d’anticiper les choses: ce qui va permettre souvent, pas toujours, d’avoir une économie fiscale. Et ça peut permettre une transition plus en douceur.