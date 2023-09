Succession: ce qu’il faut savoir pour hériter sans se fâcher

Pour éviter ce type de conflit dans sa famille, mieux vaut correctement préparer sa succession de son vivant. Et sans testament, c’est la loi qui organise l’héritage par défaut, rappelle Renaud Chauvin, porte-parole des notaires de la province de Liège.

Un délai de quatre mois

Concrètement, la succession comprend un actif et un passif. L’actif représente tous les biens et les droits que le défunt possédait et qu’il faut estimer. Le passif comprend toutes les dettes et les charges de la succession. "Lorsqu’une personne décède, les successeurs (et tous ceux qui sont susceptibles de l’être) ont quatre mois pour déposer une déclaration de succession au bureau sécurité juridique de l’administration fiscale et succession. Les autres peuvent également être contactés par un notaire ou l’administration fiscale, qui a accès à la banque de données reprenant tous les testaments. Si un testament existe, on l’applique ; sinon on applique les règles légales", indique le notaire.

La taxe de succession est calculée sur l’actif net (actif moins passif). "Exemple: si l’actif net est de 400 000 euros et qu’il y a quatre héritiers: chaque héritier est taxé sur 100 000 euros. C’est sur ce montant-là qu’on va calculer les droits de succession selon les tranches, soit les impôts versés à l’État sur la succession d’une personne décédée. Ils varient en fonction du lien de parenté qui existe entre l’héritier et le défunt. Plus le lien de parenté avec ce dernier est lointain, plus les droits de succession sont élevés."

"Les taxes de succession doivent être payées dans les six mois qui suivent le décès. En ligne directe, entre parents et enfants ou petits enfants ou enfants vis-à-vis des parents ou grands parents: c’est de l’ordre de 3 à 30% selon les tranches ; en ligne collatérale, frères et sœurs, 20 à 65% selon les tranches ; pour les neveux et nièces, 25% à 70%. Pour les gens plus éloignés ou étrangers, les droits de succession varient entre 30 à 80%. Tous les barèmes se trouvent sur notaire. be."

Gérer le deuil

Ça, c’est pour la théorie ; mais dans la pratique ça peut être bien moins simple – surtout en période de deuil.

"Le deuil est un trauma, qui prend en moyenne un an pour être digéré. C’est compliqué de gérer tout de suite les partages dans les quatre mois – surtout quand il y a des surprises auxquelles on ne s’attendait pas", commente Sandrine Stache, juriste et médiatrice familiale agréée (Médiation pas à pas) à Ham-sur-Sambre et La Bruyère.

Et quand le partage semble injuste pour un ou plusieurs membres de la famille, des conflits peuvent dès lors survenir dans une période déjà très douloureuse ; le règlement du testament se transformant parfois en règlement de comptes, qui dans les pires des cas peut briser les familles, bloquer l’héritage pendant des années et engendrer des frais importants pour les héritiers.

Partager équitablement

"Tu as toujours été leur préféré(e)!" Qu’importe l’âge, les rancœurs accumulées pendant l’enfance peuvent parfois s’envenimer avec les années et prendre une tout autre tournure au décès des parents – d’autant plus quand l’entente entre frères et sœurs n’est déjà plus au beau fixe. Et lorsque les parents n’ont pas eu le temps de partager équitablement les biens avant leur disparition, le déséquilibre peut provoquer de grosses disputes et même déchirer les familles, commente Valérie Loneux, avocate et médiatrice familiale agréée (Droit et Médiation) à Liège.

Sans parler des cas où des membres de la famille essayent de profiter des parents plus âgés pour pousser les testaments en leur faveur… Bref, pour éviter tout problème (ou du moins tenter de les tempérer) au sein de la famille à sa succession, mieux vaut donc prévoir celle-ci à l’avance, conseillent nos trois experts.

Trouver l’équilibre

"Les parents doivent être les plus clairs possibles avec leurs enfants et s’assurer qu’ils n’aient pas privilégié l’un par rapport à l’autre. Et si ça a été le cas, il faut pouvoir l’expliquer aussi aux enfants et que ça soit OK pour tous. Pareil en cas de donation: il faut s’assurer qu’il y a un équilibre au niveau des enfants au moment du décès", explique Sandrine Stache.

"Par ailleurs, mieux vaut faire expertiser la maison familiale par une tierce personne, un expert immobilier (accepté par toute la fratrie) et un notaire, pour éviter toute discussion par la suite", conseille-t-elle. Et si l’intervention d’un notaire est obligatoire dans le cadre de biens immobiliers, pour les biens meubles, ce n’est pas le cas. Commencer à les partager (boîtes à outils, bancs de jardin, vaisselier, bijoux) entre les enfants et petits enfants avant son décès a aussi bien des avantages, note-t-elle.