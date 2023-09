Il est huit heures sur la plage d’Oostduinkerke. Une heure et demie avant la marée basse, on entend le martèlement des sabots des chevaux brabançons, fidèles alliés des pêcheurs de crevettes grises. Ce matin, ils sont deux, attelés chacun à une petite charrette qu’ils conduisent d’un bon pas vers la mer. Ce n’est pas encore la pleine saison qui se situe quand la température de l’eau aura baissé, d’octobre à novembre, mais les deux pêcheurs en ciré jaune vont tout de même s’élancer pour ramener les précieuses crevettes de la mer du Nord.

A Oostduinkerke, les pêcheurs de crevettes à cheval se préparent à rentrer dans la mer. ©EDA Elise Lenaerts

Inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco depuis 2013, cette pêche traditionnelle remonte à plusieurs siècles. Aujourd’hui, les familles de pêcheurs ne vivent plus uniquement de cela. Mais ils ont à cœur de transmettre ce savoir-faire de génération en génération. Signe des temps qui évoluent, la bande compte désormais deux femmes qui montent à dos de cheval pour tirer les filets.

Deux pêches de trente minutes

Les deux pêcheurs du jour préparent leurs chevaux – l’un paraît particulièrement pressé de rentrer dans l’eau – en accrochant les paniers en osier de chaque côté de l’animal. C’est rapide, les gestes sont précis. Ils déplient leurs filets et grimpent sur leur monture.

Le binôme va maintenant pêcher pendant trente minutes en avançant parallèlement à la côte. Ils reviennent ensuite calmement sur la plage avec leur butin. C’est là que les mouettes rappliquent. Elles savent qu’elles vont pouvoir grappiller l’un ou l’autre crabe pris dans les filets.

Les pêcheurs de crevettes de la mer du Nord. ©EDA Elise Lenaerts

À l’aide de tamis de tailles différentes, les pêcheurs trient le fruit de leur pêche. Une petite sole ici, une vive ou encore des crabes sont récupérés et rejetés en mer. Les pêcheurs ne gardent que les crevettes grises qui sont versées dans les paniers.

Le repos des chevaux est déjà terminé. Les voilà qui s’élancent à nouveau vers la mer pour une deuxième session de trente minutes. De retour sur la plage, le cérémonial du tri recommence. Puis les pêcheurs rangent leur filet dans la charrette qu’ils attellent au cheval.

"C’était une petite pêche mais les bons jours on peut revenir avec 50 kg de crevettes ", nous glisse l’un d’eux. Certains jours, une dégustation de crevettes suit la pêche. Elles sont rincées et cuites sur la digue puis offertes au public au prix symbolique de 1 euro.

La recette du chef

Christophe Pauly, chef du restaurant Le coq aux champs*, a sa technique pour des croquettes de crevettes certifiées sans bisque ajoutée.

1. Éplucher les crevettes grises et les réserver au frais. Faire revenir à feu doux avec une noisette de beurre les têtes et les épluchures de crevettes, y ajouter le lait et laisser frémir 20 minutes à feu très doux puis filtrer.

2. Dans une casserole, réaliser un roux blanc avec les 50 gr de beurre et les 50 gr de farine. Ajouter au fur et à mesure le lait de crevettes et mélanger à l’aide d’une spatule jusqu’à obtention d’une béchamel bien épaisse. Ajouter le fromage, mélanger pour le fondre, ajouter le jus de citron puis le jaune d’œuf hors du feu. Ajouter enfin les crevettes et assaisonner de sel, poivre et noix de muscade.

3. Débarrasser l’appareil sur une plaque et réserver au frais pour laisser figer.

4. Le lendemain: façonner les croquettes et les rouler dans la farine. Les passer ensuite dans le blanc d’œuf légèrement battu puis les rouler dans la chapelure Panko. Laisser prendre au frais et répéter l’opération blanc d’œuf et chapelure.

5. Plonger les croquettes dans un bain d’huile à 160° pour les frire et puis deux minutes au four à 180°. Débarrasser sur un papier absorbant et dresser ensuite sur assiette accompagnée de persil frit et de quartiers de citron.

Les bonnes adresses à la mer de Christophe Pauly, chef du restaurant Le coq aux champs* à Soheit-Tinlot

"Ce n’est pas la même lumière, on s’y sent chez nous tout en étant en déconnexion totale", s’exclame Christophe Pauly en débarquant à la côte. Le chef du restaurant Le coq aux champs a de nombreux souvenirs d’enfance sur notre littoral.

Il se souvient des moments passés avec sa grand-mère, une experte en décorticage de crevettes grises ! Il avait d’ailleurs mis les croquettes de crevettes à la carte de son établissement au tout début de l’aventure. Le chef a appris leur confection chez Daniel van Lint, chef du restaurant Le Fou est Belge. Aujourd’hui, il raffole des anguilles au vert du Siphon, à Damme et il ne manque pas une occasion de goûter aux produits de notre mer du Nord.

La brasserie Bristol à Knokke

Quand il se rend à la côte belge, ce qu’il fait régulièrement, Christophe Pauly aime s’arrêter dans cette brasserie à l’ambiance chaleureuse. Il apprécie le cadre contemporain et la cuisine très juste de cette institution de la côte.

Bartholomeus chez Bart Desmidt

"Une des plus belles tables du pays avec des produits irréprochables et une véritable identité culinaire. " Doublement étoilé, le Bartholomeus propose une cuisine aux accents japonais. Turbot, langoustine, huîtres, les produits de la mer sont sublimés pour le plus grand plaisir des palais gourmands.

De Kruidenmolen à Le Coq

Cet ancien logis de meunier situé dans les polders a été redécoré pour servir une carte généreuse. On y déguste notamment des renommées croquettes de crevettes ostendaises.