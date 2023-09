Bornes de recharge : "La pleine puissance n’est pas nécessaire"

En fait, la vitesse de charge va dépendre, outre du type de borne, de l’installation électrique et du véhicule en lui-même. "La majorité des véhicules sont limités à 11 kW, très peu chargent à 22 kW en courant alternatif, même si les constructeurs vont vers cette tendance", explique Nathalie Focant. C’est le cas de Tesla. "Le maillon le plus faible va déterminer la vitesse de charge, et c’est le plus souvent l’installation, les ampérages disponibles à domicile."

Selon les régions, les maisons sont équipées en 230 volts monophasé (qui permet de charger à 7,4 kW), en triphasé 3x230V ou en 400 Volts avec neutre. Avec une répartition d’environ un tiers pour chacune. La première chose est donc de connaître la puissance qui sera possible sur le réseau. Malgré tout, chez EDI, on n’installe plus qu’un seul type de borne, la plus puissante, à 22 kW.

Pourquoi cela ? "Parce qu’elles sont utilisables sur n’importe quel type d’installation. Si on déménage et qu’il y a plus de puissance, par exemple, on peut garder sa borne. Pour les particuliers, le marché tend vers les 22 kW, et avec les coûts d’échelle, ne proposer que celles-là ne revient pas plus cher."

Chez EDI, il faut compter 2 300 € pour la borne, mais en dehors d’un éventuel poteau (800 €) si on n’a pas de mur de garage et d’un câble fixe (200 €) qui évite de devoir tous les soirs le sortir du coffre, tout est compris dans l’installation, du raccordement électrique jusqu’à sa vérification par une société de contrôle, qui testera la mise à la terre. Un compteur digital n’est pas nécessaire, mais avec un analogique, le coût sera de 400 € plus élevé.

Le contrôle final ne concerne que les travaux de branchement réalisés. Pas de mauvaise surprise à attendre, donc, pour la mise en conformité de toute l’installation électrique de la maison. "Mais en tant que propriétaire, on est responsable d’avoir une installation certifiée à tout moment", souligne Mme Focant.