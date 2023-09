La région dite "Centre du Portugal" n’a qu’un défaut ! C’est son appellation. Oui, "Centre du Portugal", ce n’est pas très vendeur. Alors que tout le monde connaît l’Algarve (et rêve de ses plages), le "Centre du Portugal" ne fait pas spécialement vibrer alors que c’est la région la plus vaste du pays, présentée comme berceau de la culture portugaise, jalonnée de villes chargées d’art et d’histoire mais aussi de paysages montagneux sauvages et majestueux propices aux randonnées et au sport, juste entre le nord (dominé par Porto) et la région de Lisbonne.

Coimbra, Fatima, Obidos...

Certaines villes sont très connues. Citons d’abord Coimbra par exemple, ancienne capitale du royaume et ville universitaire réputée, connue pour sa bibliothèque baroque, son monastère gothique de Santa Clara-a-Velha, ou son quartier médiéval de l’Alta. Elle est aussi un haut lieu du fado, ce chant portugais à la fois populaire et terriblement mélancolique.

Aveiro est présenté comme la Venise portugaise, avec ses canaux et ses bateaux colorés qui servaient autrefois à récolter les algues. Il y a encore Leira, dominée par son château médiéval, qui fut la résidence des rois au XIVe siècle avec pas loin, l’incroyable monastère de Batalha, un chef-d’œuvre du gothique manuélin.

Le "Centre du Portugal", c’est aussi Fátima, le plus important lieu de pèlerinage du Portugal, où trois enfants auraient vu apparaître la Vierge Marie en 1917.

C’est également Tomar, la ville des Templiers, qui abrite le couvent du Christ, un ensemble monumental qui mêle les styles roman, gothique, manuélin et renaissance. Et c’est aussi Obidos, merveilleuse cité médiévale entourée de remparts crénelés, connue pour ses ruelles pavées, bordées de maisons blanches aux volets bleus ou jaunes. N’oublions pas Nazaré, un village de pêcheurs réputé pour ses plages et ses vagues géantes et ses marchandes de poisson séché en costume traditionnel.

Viseu, Santar, le pont Arouca

On y mange bien aussi des plats typiques comme le leitão da Bairrada (cochon de lait rôti), le cabrito assado (chevreau rôti), le bacalhau à lagareiro (morue grillée avec des pommes de terre et de l’huile d’olive) ou le caldo verde (soupe de chou vert et de chorizo.)

Pour accompagner ces mets, la région produit de nombreux vins doux et léger comme le Dão, le Bairrada, le Beira Interior ou l’Encostas d’Aire.

Récemment, l’Office du Tourisme portugais nous a conviés à un minitrip de quelques jours nous emmenant dans des lieux moins connus, des villes charmantes commeViseu et son élégante cathédrale ou la ville thermale Sao Pedro do Sul. Nous avons visité des vignes, un village de vacances intégré à la nature, un hôtel-musée, une ville-jardin (Santar) et parcouru le "pont Arouca", la plus longue passerelle du monde (516 mètres)!

Nos 7 coups de cœur dans le Centre du Portugal

1. Sao Pedro do Sul

Ce robinet (pas si suspendu qu’il n’y paraît) indique...une ville d’eau. Il y a des termes depuis l’antiquité à Sao Pedro do Sul, irrigué par une source d’eau chaude naturelle. On peut visiter d’ailleurs les restes des bâtiments romains et suivre l’évolution historique de l’endroit. Si certains séjours thermaux sont thérapeutiques et peuplés de seniors, de grands hôtels veulent développer un tourisme thermal attirant une nouvelle clientèle plus jeune.

www.cm-spsul.pt

2. Randonnées

La randonnée se pratique au Centre du Portugal où il y a un massif montagneux verdoyant que domine la montagne Sao Macario, d’où l’on peut rejoindre des petits villages en schiste entourés de versants massifs. On culmine à 1052 mètres d’altitude. Ce n’est pas toujours balisé mais les éoliennes servent de repères. À moins de se faire guider par le jeune patron de la Pensao David (à Sao Pedro do Sul). On y voit aussi des ermitages pittoresques, protégés du vent par de hauts murs.

3. Ferme modèle

Singulier parcours que celui de Raquel et Joao. Ces deux citadins ont créé sur les pentes de la rivière Dao à Mangualde, sur un site de 10 hectares une ferme familiale et "régénérative" baptisée Quinta d’Arminho où ils travaillent à maximiser la biodiversité, produisent des myrtilles, de l’huile d’olive, des porcelets et des volailles "dans le respect de l’écosystème." Ils vendent leurs produits et accueillent des volontaires qui veulent collaborer à leur projet.

www.quintadarminho.pt

4. Verte Vouzela

À une heure de Porto, Vouzela est une bourgade qui fait penser à une...petite ville des Ardennes, encaissée dans la verdure. Elle a la certification touristique "Destination biosphère." La forêt naturelle est encore dominante tout autour. On y trouve un lieu exceptionnel, la "Casa das Ameias", musée-hôtel avec des chambres pleines d’objets insolites et un resto, "Margarida", dont le patron Fernando est friand de pop music "new wave".

www.cm-vouzela.pt

5. Santar, le village-jardin

Au premier abord, c’est un village comme les autres, à 25 bornes de Viseu, au cœur de la région vinicole du Dao. Un village dont on remarque toutefois des maisons aux allures de petits palais à façade blanche, résidences assorties de jardins qui étaient parfois des petits Versailles. Voilà 10 ans, les familles d’ascendance aristocratique de l’endroit se sont accordées sur l’idée que pour redynamiser Santar, lui conférer une aura touristique et aussi valoriser les vins de la région, il serait judicieux de faire tomber les murs séparant les jardins des diverses propriétés et de les ouvrir aux visiteurs. Un artiste-paysagiste, Fernandao Caruncho, a été chargé de donner vie au projet qui a abouti voilà deux ans. L’une des maisons-musées propose d’ailleurs une maquette permettant de visualiser l’ensemble de ce qui est devenu la "Ville jardin" ("Santar Vila Jardim .") De fait, une fois traversé l’une des élégantes "casa", on se retrouve dans un dédale de verdure soignée et fleurie qui est un véritablement enchantement. On passe donc de l’un à l’autre, comme dans un monde parallèle, avec jardins en terrasses, jalonnés de bassins, de fontaines, de haies sculptées, de statues et de parterres de roses. Ces jardins sont aussi connectés aux vignobles. Nous avons aussi pu visiter un futur hôtel de luxe en construction. Une enfilade de pièces magnifiques dont une avec un plafond décoré d’assiettes en porcelaine. Encore peu répertorié, Santar est un "must" de la région.

www.santarvilajardim.pt

6. Le pont d’Arouca

Vous avez le vertige ? Alors le pont d’Arouca n’est pas pour vous, à moins que vous ne vouliez vaincre cette sensation qui fait trembler vos jambes. Car il procure des sensations fortes mais, en même temps, il est sans risque. Il s’agit d’un pont suspendu situé à 175 mètres de haut et d’une longueur de 516 mètres, composé de 127 panneaux grillagés (on voit à travers la passerelle) et présenté comme "le plus long au monde." Il est encore tout récent, inauguré en 2021. Dessus, par moments, ça bouge un peu. Déjà le voir est un spectacle, le traverser est une petite aventure. Il fait partie d’un ensemble qui s’appelle les Passadiços do Paiva, soit un parcours de 8,7 km qui s’effectue sur des passerelles en bois au milieu de la montagne et suivant la rivière Paiva (laquelle se jette dans le Douro). Tout cela se trouve dans l’ "Arouca géoparc", reconnu par l’Unesco comme patrimoine géologique de l’humanité. Tout cela est payant, pas cher pour les passerelles, un peu plus pour le "ponte516". On peut réserver sur le web.

www.ponte516.com

7. Taboadella

Taboadella, c’est le nom d’un vaste vignoble de 127 hectares créé par la famille Amorim, toujours dans la région de Viseu. Celle-ci était au départ, fin 19e, productrice de bouchons en liège. Il est vrai que le Portugal est le plus gros producteur de liège au monde (qui sert à fabriquer les bouchons de vin mais est utilisé pour bien d’autres choses et notamment comme isolant thermique pour les maisons) et la famille susnommée en est un bastion. La cave dite Quita da Taboadella Grande, avec son design moderne est cernée de vignes et permet de voir l’endroit où l’on fait le vin ainsi que la salle des tonneaux. Le lieu est aussi assorti d’une magnifique maison d’hôtes, la Casa Villae 1255, ancien manoir devenu "maison de famille", avec 8 chambres et six dortoirs pour enfants, qui se loue pour des groupes et des séjours privés. On vous y explique que la vinification se faisait déjà au... Ier siècle, la preuve étant un ancien pressoir romain vissé sur un rocher.

www.taboadella.com

Xavier DISKEUVE