Comment réussir la culture des pivoines ? Les conseils de notre spécialiste jardin

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de faire la distinction entre les pivoines herbacées et les pivoines arbustives. Les pivoines herbacées, les plus courantes dans nos jardins, forment des touffes de tiges souples qui disparaissent durant la mauvaise saison. Ce sont des vivaces très rustiques qui fleurissent entre début mai et mi-juin en fonction des variétés. La floraison abondante dure une quinzaine de jours. Les pivoines arbustives possèdent des tiges ligneuses et peuvent atteindre 1,5 à 2 m de hauteur ce qui leur confère un aspect arbustif. Leur croissance est très lente.

Quel sol et quelle exposition ?

Les pivoines, herbacées ou arbustives, doivent être plantées dans un sol profond, riche en matières organiques et très bien drainé. Une des premières causes d’échec dans la culture des pivoines est la plantation dans une terre qui garde une forte humidité, surtout durant l’hiver: la souche pourrit alors rapidement.

Si votre terre est lourde, argileuse, il faudra lui apporter une bonne dose d’humus tandis que le drainage sera assuré par de la pierre de lave de granulométrie moyenne ou des billes d’argile. Venons-en à l’exposition. Toutes les pivoines apprécient une exposition ensoleillée mais sans soleil brûlant qui pourrait griller le feuillage durant les fortes chaleurs estivales.

Ne pas déranger !

La meilleure période pour planter des pivoines au jardin se situe entre octobre et mars, en dehors des périodes de gel. Si vous achetez des variétés herbacées à racines nues, ces dernières doivent être bien étalées dans le trou de plantation, sans les casser. Il est aussi important de veiller à ce que les gros bourgeons situés au sommet des racines soient à fleur de terre, enterrés au maximum sous 2-3 cm de substrat. Si vous plantez les racines trop profondément, la plante produira beaucoup de feuilles et peu ou pas de fleurs.

Il faudra également bien réfléchir avant de planter vos précieuses plantes: les pivoines n’aiment pas du tout les déménagements ! Une fois plantée au jardin, il faudra généralement attendre 2 – 3 ans avant de la voir fleurir, le temps que le végétal s’installe dans son nouvel environnement et développe ses épaisses racines. Chaque pied de pivoine herbacée doit être espacé de son voisin de 70-80 cm.

