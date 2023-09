Le resto de la semaine : KLOK, ça va cliquer à Bruxelles

Une cohabitation qui a du sens entre cette cuisine qui casse les codes et qui mise sur le local à gogo et celle plus traditionnelle dont le public ne se détourne pas. Certes, le local, les produits du coin et le terroir sont ces dernières années mis à toutes les sauces. Chez Florent Ladeyn, ce n’est pas du marketing ni une idée lumineuse qui lui a traversé l’esprit durant une nuit d’insomnie. C’est son credo depuis des années de l’autre côté de la frontière où il a non seulement repris l’affaire familiale à Boeschepe (l’Auberge du Vert Mont, couronné d’une étoile), mais a également essaimé des adresses tant à Lille (Bloempot et Bierbuik) qu’à Béthune ou à Dunkerque.

Jadis candidat à l’émission Top Chef, malgré des sollicitations parisiennes, il est resté fidèle à son terroir. Lui, c’est le Nooord. Et son arrivée à Bruxelles n’est, à ses yeux, qu’une suite logique, comme rejoindre un cousin pas si lointain. Ses tatouages, son look hispter, sa dégaine à mille lieues de ces chefs trop guindés, ce n’est pas qu’une image. Son équipe dans la capitale belge (il y vient tous les vendredis en cuisine), il l’a voulue aussi passionnée, aussi jeune, avec les mêmes valeurs. Dans un décor volontairement urbain avec des matériaux bruts (au rez-de-chaussée de l’hôtel À la Grande Cloche, vous aurez compris le clin d’œil flamand dans le nom du restaurant…), en route pour une expérience.

Afin de saisir la philosophie qui allie une cuisine inventive, mais qui met surtout l’accent sur le goût et le mélange des saveurs, nous avons opté pour le menu. Ce menu qui porte bien son nom: Les Yeux Fermés. Pour 60 euros (croyez-nous, à Bruxelles, c’est un prix très raisonnable eu égard aux 5 à 6 services), vous passez en revue tout le savoir-faire de la cuisine. Des plats qui sentent la terre, respectent les saisons, jouent sur des associations parfois déroutantes, mais approuvées par notre palais. Lors de notre passage, l’époque était encore aux asperges en provenance de son fournisseur à Ypres.

De la bière déjantée de chez Bierbuik

Rayon boissons, vous pouvez évidemment piocher dans la carte des vins et/ou des bières, mais laissez-vous tenter par des propositions qui peuvent étonner (vins de petits vignerons, bières déjantées en provenance du Bierbuik), mais qui se marient parfaitement avec les plats.

Nous n’avons aucun doute: cela va cliquer entre KLOK et Bruxelles. Lors des beaux jours (cela arrive en Belgique aussi), une terrasse de 50 places assises permet de profiter des rayons du soleil. Il est également possible de se faire un petit déj’ à partir de 7 h du mat et/ou un lunch (plats de 3 à 45 euros). Bienvenue chez nous, cher voisin nordiste!

KLOK, Place Rouppe 10, 1000 Bruxelles. Tél.: 02.899.20.22