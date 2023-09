Des cabanes à Chevetogne, des peintres à Dinant et des Ninjas à Brussels Expo : notre agenda des 22, 23 et 24 septembre 2023

1. Passion cabanes, 23 et 24.09, domaine Provincial de Chevetogne

De bois, de toile, de feuilles, perchée ou mobile... la cahute se revisite sous toutes ses formes à "Passion Robinson." Vitrine internationale des cabanes, yourtes, roulottes, tree-tents et autres habitats légers, ce festival cultive l’esprit "cabane" pour toutes les générations. Au long de cette expo-promenade étonnante, le public pénètre dans les cabanes de légende, comme celle de Tom Sawyer, du Hobbit, et bien sûr de Robinson Crusoé.

Pour trouver son inspiration ou simplement rêver d’un projet, le salon invite à la rencontre de constructeurs en tous genres: architectes, entrepreneurs de la filière bois et jeunes designers wallons aux projets audacieux.

Cette année, un accent tout particulier est mis sur l’"outdoor" et les bienfaits des activités en pleine nature, comme l’éco-bivouac, la grimpe dans les arbres, et la marche. Des dizaines d’exposants y livrent leur expérience et conseils techniques, tandis que divers ateliers et animations invitent à l’aventure, comme lors d’ateliers artistiques et de courtes formations d’éco-construction. Le rendez-vous incontournable pour les amateurs de voyages immobiles ou pour les projets d’habitat léger, alternatif ou insolite...

www.passionrobinson.be

2. Made in Asia, 22-24 septembre, Brussels Expo

Curiosité ludique et culturelle à la fois, "Made in Asia" convie au voyage sur la planète pop-geek-asiatique et surtout japonaise, au travers d’une multitude de loisirs traditionnels ou décalés! Le public peut s’initier ici à la cuisine de sushis, à la calligraphie, à l’art de l’origami, à l’ikebana (art de composition florale), à la langue japonaise, aux massages japonais et se promener dans un village culturel asiatique, "Little Asia". Les plus excentriques peuvent, quant à eux, s’adonner aux nombreux karaokés kitsch, du rodéo sur une licorne, à des combats de robots ou encore à l’extravagance des cosplayeurs, qui excellent dans l’art de se mettre dans la peau de personnages fantastiques!

www.madeinasia.be

4. Brocante du design, 23 et 24.09, Bruxelles, Tour & Taxis

Marché aux puces exclusivement dédié au design, le Brussels Design Market est sans doute la plus grande brocante vintage d’Europe. Sa centaine d’exposants internationaux déballe meubles et bibelots datant des années 50, 60, 70 et du début des années 80, et provenant de Belgique et des pays voisins, dans un esprit décontracté.

designmarket.be

4. Montmartre à Dinant, 24-09 de 10h à 18h, dans les rues de Dinant

Une centaine de peintres et autres artistes s’installent dans les ruelles de Dinant, comme à Paris, pour exposer en plein air leurs quelque 3 000 œuvres et dessiner en direct pour le plaisir du public. "Dinant Montmartre" s’étend sur un parcours d’un kilomètre, ponctué de musiciens et d’animations pour les familles.

www.dinant-montmartre.be

5. Toine Culot, 23 et 24 septembre, Treignes, Espace Arthur Masson

La Fête de Toine Culot rend hommage à ce typique campagnard des Ardennes belges, héros de l’écrivain Arthur Masson. Pimenté de jovialité wallonne, l’événement présente une grande brocante, une bourse d’anciens livres d’Arthur Masson et d’écrivains régionalistes, des animations dans l’École d’Autrefois, la sortie des grosses têtes, et une ambiance années 60.

www.espacemasson.be

6. Parcours d’artistes, 23 et 24 septembre, Nassogne, Centre Culturel

Parcours d’Artistes est une balade artistique qui réunit 500 créations et 70 artistes sur l’entité de Nassogne. Les promeneurs, à travers sept villages de cette commune, découvrent une palette diversifiée de techniques: céramique, création d’instruments, concerts, photo, conte, gastronomie, filage, coutellerie, ateliers ludiques et démonstrations en tous genres.

www.nassogne.be

7. Photos nature, 22 au 24 septembre, Namur

L’un des plus gros rendez-vous de la photo nature expose des centaines d’images en provenance de Belgique et d’ailleurs. Une quarantaine d’expositions investissent des sites prestigieux du vieux Namur, à l’occasion de ce Festival Expos Photos Aves. Au menu: immersion en Antarctique, voyage en forêts, plongée dans les secrets marins, et également un village associatif, des conférences et des concours. www.exposaves.be