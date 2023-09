Des enfants plus "agaçants" avec leurs parents : c’est tout à fait normal

La figure d’attachement

Tout s’explique par la figure d’attachement, expose d’emblée Élisabeth Fettweis, coach en parentalité à Malmedy. "La figure d’attachement pour l’enfant, c’est la personne qui va prendre le plus soin de lui bébé et dans ses premières années. C’est avec cette figure d’attachement que l’enfant va apprendre à se sécuriser (quand tout va bien.) C’est elle qui va lui permettre d’aller vers des relations sociales et d’explorer le monde par la suite avec confiance. Le fait d’avoir cette sécurité va lui permettre de se détacher aussi de ses parents, progressivement évidemment, en fonction des âges", explique la Malmédienne, assistante sociale et sociologue de formation, qui organise des ateliers de soutien à la parentalité ainsi que des soirées "livres jeunesse."

"Il va tout lâcher"

Quand il est chez tati, les grands-parents ou à la crèche, votre enfant se retrouve dans un contexte d’expérimentation, qui le mettra peut-être en difficulté, où il va devoir se conformer à ce qu’on attend de lui… soit dans un contexte qui n’est pas nécessairement similaire à celui qu’il a chez lui. "Il va sans doute se contrôler en partie sur ce qu’il est en train de vivre, d’expérimenter. Une fois que maman ou papa arrive, que sa figure d’attachement et de sécurité est là, l’enfant va lâcher tout ce qu’il contenait avant." Non pas qu’il se sentait mal avant ou qu’il venait de passer un mauvais moment, non. "C’est souvent lié au fait qu’il retrouve la personne avec qui il peut le plus s’exprimer.

Plus l’enfant grandit, plus il va se retrouver séparé de sa figure d’attachement. Et si la principale reste souvent la maman, le papa est aussi là ; et la gardienne peut également devenir une figure d’attachement à certains moments." En oscillant entre ce système sécurisant et l’exploration, l’enfant grandit. Avec les années, sa capacité à vivre sans sa figure d’attachement augmente également.

Évidemment, ça ne veut pas dire qu’on doit accepter tous les comportements des enfants, dit-elle. "Mais comprendre ce mécanisme permet de recadrer les choses: ça fait partie du processus et c’est normal."

