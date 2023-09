Les esthéticiennes seront-elles un jour remplacées par des machines ?

Faut-il pour autant en déduire que le secteur des soins esthétiques ne connaît pas la crise ? "Pour certains, oui, pour d’autres, non, nous répond Laurence Wuylens, présidente pour la section francophone de l’Union de l’esthétique et du bien-être (Uneb) en Belgique. Il y a en effet parfois une grande différence entre les instituts qui sont dynamiques et qui innovent et ceux qui vivent sur leurs acquis. Ceux-là ont plus de difficultés."

Ceci étant, si la situation diffère selon les cas, globalement, on peut dire aujourd’hui que "la fréquentation des instituts de beauté est correcte dans notre pays, selon Laurence Wuylens, même si, après la crise Covid, certains instituts ont eu beaucoup de mal parce qu’une partie de leur clientèle a commencé à faire ses soins elle-même à domicile et n’a plus réintégré les salons. Une partie de la clientèle a été perdue". Un phénomène que connaissent aussi les salons de coiffure.

Mais pour la présidente francophone de l’Uneb, la plus grande difficulté à laquelle est aujourd’hui confronté le secteur de l’esthétique et du bien-être est le manque de personnel qualifié. "Certaines personnes se proclament esthéticiennes alors qu’elles n’ont pas la formation de base requise, déplore-t-elle. Elles manipulent des appareils et font un peu tout et n’importe quoi. Beaucoup de gens pensent que se former à l’esthétique ne demande que peu d’étude, ce qui n’est pas exact, même s’il existe des écoles privées qui proposent des formations de six mois. Certains instituts qui marchent bien sont parfois contraints de refuser des clients car ils n’ont pas le personnel qualifié suffisant."

De plus en plus de technologies

Il faut dire qu’avec l’introduction de nombreuses technologies dans les salons, la situation est devenue encore plus complexe. "Les instituts de beauté ont beaucoup plus de technologies à leur disposition, essentiellement dans les domaines de l’anti-âge et l’amincissement, qui amènent beaucoup plus de clients, confirme LaurenceWuylens. Q uant à savoir si elles sont sûres et efficaces, c’est effectivement le problème… On peut avoir une technique qui est efficace mais dont les machines ne sont pas au point ou mal utilisées. Pour le consommateur, il est en effet difficile de s’y retrouver. Il faut donc toujours bien se renseigner sur les compétences de l’institut de beauté. Et ne pas se fier à une devanture bling-bling ou à un gros centre, car ce ne sont pas forcément les instituts les plus luxueux qui sont les plus compétents. Il est important de prendre ses renseignements au préalable : savoir depuis quand l’institut est ouvert, quelles sont les compétences du personnel, avoir un consentement éclairé… Pour cette raison, l’Uneb veut instaurer des formations afin de s’assurer de l’expertise des praticiens. Il est essentiel qu’ils puissent par exemple faire une bonne anamnèse de la peau et du corps, avec des indications concrètes. Sans cela, on peut introduire de mauvaises informations dans la machine et c’est ainsi que des catastrophes arrivent."

Les ongleries ont le vent en poupe

Dans ce contexte, rester à l’écoute des tendances voire, si possible, les anticiper ou les lancer reste certainement un atout majeur. Quelles sont-elles à l’heure actuelle ? "Les centres d’onglerie et de massage fonctionnent très bien, d’après Laurence Wuylens, convaincue que le bien-être a vraiment pris une place de plus en plus importante depuis la crise sanitaire. On s’est finalement rendu compte que notre métier apporte un bien-être dont on a grandement besoin."

En ce qui concerne les soins dispensés, cela dépend de la saison. "En été, nous avons essentiellement des épilations, des manucures, des pédicures alors qu’en hiver, ce sera davantage des massages et des soins visage. De manière générale, on note que les gens s’occupent beaucoup plus d’eux au niveau des massages et de l’anti-âge."

Un secteur qui devrait rester porteur

À propos de l’avenir, "c’est un secteur qui est porteur et qui le sera encore davantage à l’avenir dans la mesure où les gens font de plus en plus attention à eux et à leur bien-être" estime la présidente de l’Uneb. Il évoluera avec les différents types de clientèle. Il y a en effet les personnes qui recherchent avant tout du bien-être, une prise en charge, le contact et le confort. Pour celles-là, les techniques de soin manuelles, qui se sont d’ailleurs fort développées ces dernières années, restent primordiales. D’autres personnes sont plutôt à la recherche de techniques de pointe, de l’efficacité et de résultats dans leurs soins. "L’idéal serait d’associer les deux : être une véritable professionnelle qui travaille avec ses mains et faire en sorte que la machine soit comme le prolongement de ses mains. Ce serait travailler avec des techniques performantes qui donnent du résultat au client mais en même temps prouver que la main reste centrale pour le secteur de l’esthétique. Mais quoi qu’il en soit, ce contact manuel, on continuera toujours à le chercher, c’est certain."