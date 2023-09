Voici 6 objets connectés pour le plaisir et le confort de nos animaux de compagnie

1.Fontaine à eau

Les fontaines à eau automatiques, sur batteries ou prises, sont particulièrement recherchées par les propriétaires de chats et de chiens. "Comme les chats n’aiment pas boire de l’eau qui stagne, c’est un bon plan pour qu’il boive suffisamment, tout en économisant l’eau", explique-t-on chez Maxi Zoo Andenne. Et c’est parfait pour les félins qui adorent boire au robinet!

2.Distributeur de croquettes

Connectés ou non, parfois munis de caméra, les distributeurs automatiques de croquettes permettent de programmer des heures précises pour distribuer une certaine quantité de nourriture aux chats et chiens en cas d’absence ou de pathologies particulières. "Avec les chats, ça facilite grandement les choses pour partir un week-end", commente-t-on chez Poils et Plumes Bastogne. Certaines sont aussi munies de caméras, déclenchables via une application ou lors du passage de l’animal, afin de pouvoir jeter un œil à son animal de compagnie et même de lui parler. Des distributeurs automatiques existent aussi pour les poissons.

3.Collier GPS connecté

Que ça soit en vacances ou à la maison, il est toujours angoissant de voir son chien filer au loin. Du coup, pour les animaux de compagnie qui ont tendance à se la jouer solo, le collier GPS est une chouette solution pour retrouver leur trace rapidement. Plusieurs modèles existent, avec des autonomies variables, dont de simples boîtiers GPS, légers, à accrocher à leur collier. Ils permettent de localiser l’animal, d’avoir un suivi de son tracé en temps réel via une application. Certains ont des fonctionnalités de sonnerie et de vibreur, pour éduquer l’animal au rappel. "Il est également possible de recevoir des notifications quand l’animal s’éloigne du périmètre de sécurité enregistré via l’application", commente-t-on chez Aiko-N-Co animalerie Stembert. Problème : la plupart des modèles de traceurs fonctionnent sur abonnement. D’autres modèles permettent aussi de suivre la fréquence cardiaque et respiratoire de l’animal et de garder à l’œil son niveau d’activité physique.

4.Chatière à puces électroniques

Pour les propriétaires de chats, une chatière est évidemment le bon plan pour les laisser gambader librement. Mais encore faut-il éviter d’accueillir tous les félins du quartier. Ces chatières à lecteur de puces ne laissent entrer que les chats registrés, via le numéro de leur puce électronique. Il est possible d’ajouter plusieurs félins au programme et certains modèles permettent de suivre leurs entrées et sorties via une application, explique-t-on chez Tom & Co Spa. Si certains modèles, plus anciens, fonctionnent sur base d’aimants, accrochés aux colliers, les félins ont par contre tendance a les perdre, indique-t-on chez Maxi Zoo Andenne.

5.Litière autonettoyante intelligente

Nettoyer une litière est souvent une corvée pour les propriétaires de félins - d’autant plus lorsqu’ils sont plusieurs. Depuis quelques années, les litières autonettoyantes se développent, avec plus ou moins de succès. Elles sont plus ou moins silencieuses et surtout plus accessibles financièrement. Concrètement, le tambour tourne automatiquement après utilisation afin d’évacuer les particules solidifiées grâce à la litière agglomérant. L’appareil s’arrête automatiquement à l’approche du chat. Certaines litières intelligentes permettent un suivi de la santé du félin, pesé à chaque passage. Particulièrement onéreuses (de 200 à plus de 1 000 euros), on ne les trouve pas toujours en animalerie. Et sur Internet, mieux vaut faire le tour des avis et tests pour ne pas se retrouver avec un modèle défectueux ou un nécessitant l’achat d’une litière spécifique (et chère.)

6.Jouets

La tech s’invite aussi dans le panier de jouets de nos amis à quatre pattes, que ce soit avec les lanceurs de balles qui permettent aux chiens de s’amuser seuls ou des souris sur roulettes téléguidables depuis une application smartphone. Alors que la technologie s’invite de plus en plus dans les vies de nos animaux de compagnie, la demande pour celle-ci n’a pas encore explosé, note-t-on dans les animaleries interrogées. Dans le top 3 des ventes, on retrouve souvent les fontaines, chatières connectées et colliers GPS.