Nous avons visité, Monthyon, le château de Jean-Claude Brialy : c’est comme s’il y vivait encore!

La demeure d’un "seigneur désordonné", dira Pierre Arditi

On parcourt l’adresse de style Louis XIV comme si l’habitant nous y attendait. On n’en a pas fait un musée ou, pire, un mausolée: tout est simplement encore en place (des pièces de valeurs ont cependant été vendues aux enchères en juillet 2021). On y palpe le statut de chineur fou de l’artiste. "Arditi l’a bien décrit un jour en disant que c’était ‘’Un seigneur désordonné’’." Dans une vitrine de la véranda, on y observe par exemple des dizaines de faux Gallé ! "Il n’aimait pas les objets pour leur valeur mais pour leur puissance évocatrice." Dès lors, on y trouve aussi un tas de béliers, son signe astrologique, et des anges partout "car il avait confiance en eux."Des œuvres de Cocteau aussi, d’Yves Saint-Laurent ou encore des portraits d’enfant "car il n’a jamais eu l’amour qu’il attendait de ses parents, sa maman ayant toujours eu des mots très négatifs… mais son enfance a été heureuse chez ses grands-parents qui l’ont toujours porté dans les choix qu’il a faits", détaille Jérôme Tisserand, adjoint au maire à la culture et au patrimoine nous faisant le tour du propriétaire. Le domaine comprend aussi "un petit théâtre, une extension pour les expos temporaires ou encore l’ancien terrain de tennis qui deviendra un théâtre de verdure." L’ensemble est entouré d’un vaste jardin donnant sur des champs à perte de vue. "C’est précisément devant nous que s’est déroulée la bataille de la Marne, avec le front repoussant les Allemands, et c’est là que Charles Péguy est mort au combat, sa tombe est un peu plus bas…" Une vue que l’acteur fétiche de la Nouvelle vague a pu apprécier durant près de 50 ans ! "C’est le 30 mars 1959, à l’âge de 26 ans, qu’il en est devenu le propriétaire. Il coûtait 20 millions de francs français à l’époque ! Il avait obtenu un prêt de 10 millions. Ses amis Godard, Truffaut et Chabrol lui avaient chacun prêté 2 millions. Tous ses cachets y sont passés !" Le château, qui fut un lieu de repos après un rude pépin de santé consécutif à un tournage, fut ensuite un lieu de vie heureuse. Un témoin d’illustres souvenirs qui mérite le détour.

Neuf à table

©EdA

Dans une pièce de poche, la table est dressée avec les assiettes monogrammées JCB et des verres de Murano. "Il adorait les arts de la table, c’était un mondain ! Il envoyait des invitations à ses amis pour les convier à cette table. Plus de 500 invités prestigieux s’y étant mêlés ont été identifiés à ce jour. Jean-Claude y organisait même des dîners de veuves de ses copains !"

Aux salons

©

Le rez-de-chaussée est essentiellement composé de deux salons contigus. On y repère un antique bureau en bois. "C’est l’endroit de toutes ses créations, il travaillait tout le temps!" Un piano occupe aussi l’espace. "Il n’en jouait pas, c’était pour Barbara. Il lui avait trouvé une maison non loin et elle avait dit qu’elle viendrait s’il y avait un piano! C’est dans l’un des canapés que l’acteur a poussé son ultime souffle..."

Chambres en vis-à-vis

©EdA

L’escalier menant à l’étage donne directement sur deux chambres d’amis. L’une tapissée de partout (notre cliché) était dévolue aux sœurs Dorléac, Françoise et Catherine Deneuve. "En face, la chambre de Romy Schneider: à l’abri des paparazzis, elle s’y remettait du chagrin de la mort de son fils mais l’un d’eux l’a retrouvée et elle a donc dû quitter le château."

La salle de bains

©EdA

À l’étage se découvre aussi une salle de bains atypique puisqu’aménagée dans une tourelle du château. "Il ne la partageait jamais, c’était la sienne ! Les convives disposaient d’autres salles de bains…" Située au bout du long couloir, elle fait face à une antichambre, puis à la chambre de l’acteur. On y trouve son lit à baldaquin pourpre et une vitrine de souvenirs: son César de 1988, la casquette de Gabin…

Thomas TURILLON