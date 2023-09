Avec son nez énorme, voici la terreur des noisetiers

Ce Curculio nicum (c’est son nom scientifique) est de petite taille, 1,2 à 1,5 cm. Son corps est brun et couvert de très fines écailles de teinte beige. Ses yeux sont noirs et assez gros mais le plus impressionnant c’est son rostre (nez) qui mesure un tiers de la longueur totale du corps ! Si les températures sont douces, ce petit insecte se nourrit déjà des fleurs du noisetier mais c’est relativement rare dans nos régions puisque les températures doivent atteindre les 15°C pour que les larves deviennent l’insecte parfait. Il est intéressant de savoir que le charançon des noisettes passe une grande partie de sa vie dans le sol, au stade de larve, parfois près de 4 ans. Après l’accouplement, la femelle pond un œuf par noisette quand elle est relativement molle. La larve consomme l’intérieur de la noisette et quand cette dernière tombe sur le sol, la larve perce un trou et s’enfonce dans le sol. En cas d’infestation, la récolte des noisettes peut être anéantie. Laisser courir les poules au pied des noisetiers (elles se délectent des larves), griffer le sol sous les noisetiers en hiver pour mettre les larves à jour sont quelques solutions qui permettront de limiter les dégâts. Mais il n’y a pas de remède miracle, malheureusement.