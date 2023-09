Écouter le brame du cerf en Wallonie : 6 conseils et les endroits immanquables (carte)

Comme l’expliquait Harry Mardulyn, naturaliste chez Natagora à nos collègues de L’Avenir Luxembourg : ” Les cerfs restent entre mâles durant toute l’année, tandis que les biches vivent avec les faons. Ils ne se mélangent que pour la période de reproduction.”

À la mi-septembre, la testostérone des mâles monte en flèche : le cerf se met alors en quête d’un groupe de biches pour assurer sa descendance. ” Il n’y a pas une harde de biches par individu, une compétition va donc s’installer entre les mâles. Le brame fait partie de cet affrontement : ils essayent de s’imposer en montrant qu’ils sont plus puissants que leurs adversaires. Le plus fort va faire reculer les autres, qui resteront autour mais à distance.”

Parfois, bramer ne suffit pas. Les cerfs vont alors s’affronter dans une parade très ritualisée. ” Ils font parfois ce qu’on appelle “la marche parallèle” ; ils marchent cote à côté en se défiant du regard, pour s’évaluer. Ils finissent par se faire face et combattent. Cela ne dure généralement pas longtemps, mais c’est très impressionnant. Alors le cerf dominé se replie. Cela se finit rarement avec des morts, même si de graves blessures peuvent arriver. Ou pire : leurs bois s’entremêlent et ils meurent car ils ne savent se dégager. Mais cela reste exceptionnel.”

Dans quelle forêt entendre le brame du cerf en Wallonie?

C’est la beauté de la nature : rien ne vous garantit de pouvoir avoir la chance d’entendre bramer le cerf mais certaines forêts sont plus propices, nous les avons reprises sur la carte ci-dessous :

Le site Ardenne belge pointe également ces lieux : la N889 entre Champlon et Nassogne, le site de la Conserverie le long de la N89 (coord. gps : lat. 50°5'26'' – lon.5°27'1''), la forêt du Roi Albert en face de l’aérodrome de Saint-Hubert et aux abords de celui-ci, entre Libramont et Libin (N40), les abords du Domaine des Amerois entre Florenville et Bouillon, certaines zones délimitées en Forêt d’Anlier, la plaine de Vlessart et près de Martelange, le Ban d’Alle entre Corbion et Sugny,…

”La zone de brame est souvent localisée en prairie, en lisière de bois. L’espace y est dégagé et les cerfs peuvent se contrôler”, précisait Marcel Jérôme, guide nature, à nos collègues de L’Avenir Verviers.

Une autre façon d’espérer entre le brame, c’est de participer à une balade accompagnée par un professionnel. Mais un conseil, ne tardez pas à réserver. Du côté de la province de Liège, l’office du tourisme de Jalhay – Sart organise également des écoutes du brame en compagnie d’un guide nature.

Les Grottes de Han mettent aussi les petits plats dans les grands pour l’occasion, avec notamment “le brame expliqué aux enfants.”

6 conseils pour mettre toutes les chances de votre côté

Pleine lune

Les moments les plus favorables seraient les soirs de pleine lune et les périodes de gelée.

Aurore et crépuscule

Venez très tôt le matin ou tard le soir.

À distance

Ne vous approchez pas trop du cerf et de sa horde : à moins de 100 mètres, c’est très bien.

Lumière

Évitez les lampes de poche et portez des vêtements foncés.

Odeur

L’odorat du cerf est très développé : évitez l’odeur du tabac et les parfums forts.

Silence

Le silence est votre meilleur allié : attention aux sonneries de smartphone, aux claquements de portières et ne prenez pas votre chien avec vous.