Comment choisir la tenue qui vous correspond le mieux ? Les astuces et conseils de notre spécialiste

Chaque femme est différente, et belle, à sa manière. C’est d’ailleurs ce qui lui confère son charme singulier. Apprendre à apprivoiser son corps, à le connaître, permet de sublimer sa silhouette et de mettre en valeur ses atouts naturels. Et ainsi d’éviter les mauvais achats et le renvoi d’une image de soi pas toujours très positive...

Se connaître, pourquoi?

Aussi, pour certaines femmes, connaître leur morphologie peut se révéler important, voire essentiel. Pourquoi? "Tout simplement pour se sentir bien dans sa peau!, affirme Alain Tholl de l’Enclos, chroniqueur et consultant mode et tendances. Quand on se regarde, on voit directement ce qui nous met en valeur, ce qui nous va ou pas. Quand on connaît sa morphologie, on peut s’ouvrir à ce que la mode a à nous apporter, sans faire d’erreurs. Bien sûr, ce n’est pas capital! Mais cela peut aider. Si vous avez envie de porter quelque chose qui ne vous correspond pas du tout, il n’y a rien de catastrophique en soi, faites-le. C’est important de pouvoir lâcher prise par rapport à l’image qu’on renvoie à soi et aux autres. Mais il ne faut pas être naïf non plus: notre image, qu’on le veuille ou non, a un impact sur ce qu’on pense de nous, sur l’opinion que les gens se font de nous aussi. Cela reste un marqueur sociétal."

Mais comment savoir ce qui nous va? Dans ce dossier mode, on fait le point avec Alain Tholl de l’Enclos sur les astuces et conseils qui nous permettront de nous sentir bien dans nos vêtements et de gagner en confiance... Premier focus sur les morphologies.

4 morphologies principales

A, V,H ou 8, (on peut aussi ajouter X et O) selon son type de morphologie, on privilégiera certaines coupes de vêtements.

©

La morphologie en A,aussi connue sous le nom de morphologie en poire ou triangle, se caractérise par des hanches plus larges que les épaules. Comment sublimer ce type de silhouette? En misant sur des hauts qui vont élargir la carrure pour rééquilibrer la silhouette et en choisissant des bas droits ou légèrement évasés.

La morphologie en 8 est souvent considérée comme celle se rapprochant de l’idéal féminin (si tant est qu’il y en ait un…) Elle se caractérise par des épaules et des hanches de largeur similaire et une taille marquée. Avec moins de courbes, la morphologie en 8 devient X. Pour sublimer ce type de silhouette, on mise sur des vêtements fluides qui vont adoucir l’ensemble, ou près du corps pour épouser les formes la silhouette.

La morphologie en H est résolument droite! Elle se caractérise par des épaules et des hanches de largeur similaire, avec une taille peu marquée. Pour la mettre en valeur, on cherchera donc à recréer du volume, des courbes et à marquer la taille. On pourra par exemple porter un haut bouffant ou un pantalon évasé, tout en portant une ceinture pour resserrer visuellement la taille.

La morphologie en V,ou triangle inversé, se caractérise par des épaules plus larges que les hanches. Pour mettre en valeur ce type de silhouette, l’idée principale est d’ajouter du volume au niveau des hanches et des cuisses. Pour le haut, on préférera des vêtements qui dégagent les épaules. N’hésitez pas à ajouter une ceinture pour marquer la taille, généralement fine.

En pratique : relooking!

©EdA-Vincent Lorent

Pour passer de la théorie à la pratique, nous sommes allés au magasin Point Carré de Marche-en-Famenne avec notre spécialiste. Sa mission : relooker une silhouette H...

Notre modèle du jour, Antoinette, ne se sent pas toujours à l’aise dans son corps. Quelques complexes par-ci par-là lui font parfois perdre confiance en elle, en sa beauté, pourtant résolument solaire. Elle a une silhouette en H. Alain Tholl de l’Enclos, avec l’aide de Delphine, formatrice de vente pour l’enseigne Point Carré, lui a donc sélectionné des vêtements pour mettre en valeur ses formes et sublimer sa silhouette. "L’idée, avec une morphologie en H, c’est vraiment de miser sur un look très féminin : un haut avec un col V, ou un chemisier boutonné qu’on va bien ouvrir pour laisser respirer la poitrine et mettre en valeur les formes. Avec un col fermé, on aura l’impression d’être ‘coincée’ dans le vêtement. On l’associe avec une jupe ou un bas fluide ou ouvert, grâce à une fente sur le devant, pour apporter de la légèreté dans le bas. On peut aussi choisir une robe qui sera très féminine et puis, on peut resserrer la taille à l’aide d’une ceinture pour bien la marquer", explique Delphine. Enfin, pour compléter la tenue, on prête attention aux accessoires. Un joli collier qui va attirer le regard sur la poitrine dégagée, un sac pas trop grand, et une paire de talons pour élancer le corps.

Quelques astuces et conseils pour se sentir belle

Maintenant que vous avez déterminé votre morphologie et les coupes qui sont le plus à votre avantage, place à d’autres conseils et astuces qui entrent aussi en ligne de compte pour afficher chaque jour un look au top! Choisir la bonne couleur de vêtements, savoir comment mettre en valeur l’une ou l’autre partie de votre corps ou au contraire camoufler ce que vous qualifiez chez vous d’imperfections, sélectionner les pièces à avoir toujours dans sa garde-robe pour éviter les faux pas en matière de style, ou oser demander conseil et surtout apprendre à s’aimer inconditionnellement… Alain Tholl de l’Enclos partage ses meilleures idées pour que vous vous sentiez bien dans votre peau en toutes circonstances.

1. Une histoire de colorimétrie

©FrankBoston - stock.adobe.com

C’est quoi la colorimétrie? "C’est savoir porter en harmonie différentes couleurs par rapport à son teint, sa couleur de cheveux ou même de ses yeux, explique Alain Tholl de l’Enclos. On distingue deux grandes catégories : les tons froids et les tons chauds." Les uns nous mettront généralement plus en valeur que les autres. Et ça dépend de chaque personne. Pour savoir à quelle catégorie on appartient, on observe la couleur… de nos veines : tirant vers le vert, le teint est chaud, tirant vers le bleu, le teint est froid.

On peut aussi utiliser la méthode la plus répandue dans le coaching images qui consiste à placer un tissu de couleur sous son visage. Le visage paraîtra immédiatement plus lumineux avec la bonne teinte. "Ça va réveiller quelque chose en nous qui nous fait dire ‘oui, ça me va’ et ça ‘se sent’ tout de suite."

2. Demander de l’aide

©Anton - stock.adobe.com

"Aujourd’hui, la plupart des boutiques proposent des conseils personnalisés à leurs clients. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers eux pour se faire conseiller, à se faire aider. Puis, oser dire non aussi quand on sent que la vendeuse ou le vendeur seraient prêts à nous vendre n’importe quoi...""C’est fait pour vous !" On a tous entendu cette phrase... Le problème, c’est que ce n’est pas toujours vrai... et qu’on se retrouve à regretter notre achat, parce qu’on n’a pas osé dire non... "Mais je pense qu’on est dans une époque où on a un regard plutôt honnête sur nous-mêmes. Il faut s’affirmer face aux conseils qu’on nous donne! Et puis, vous savez, les vendeuses ont tout intérêt à bien nous conseiller si elles veulent qu’on revienne en boutique…"

3. Des pièces intemporelles

©Tetiana - stock.adobe.com

Pour s’assurer de ne faire aucune erreur quand on doit sélectionner sa tenue le matin, l’idéal est d’avoir toujours dans sa garde-robe quelques pièces intemporelles, qu’on pourra assortir d’une pièce plus tendance pour coller à la mode du moment. Quelles pièces faut-il absolument avoir ? "Un chemisier, un beau pantalon avec une coupe classique, une veste bien coupée, et une jolie robe noire. Avec ces basiques, on pourra se permettre d’acheter des vêtements plus originaux ou ‘fashion’, sans risquer de se louper. L’important avec les pièces intemporelles, c’est de se diriger vers des vêtements bien coupés, et dans de belles matières."

4. Entre ombre et lumière

©olly - stock.adobe.com

Mettre l’accent sur ce qu’on aime particulièrement chez soi, masquer ce qui nous plaît moins, voilà une astuce cruciale à retenir! "Vous avez une poitrine généreuse qui vous rend fière ? Dégagez votre décolleté, ne l’enfermez surtout pas sous un col rond ou un col roulé! Portez des couleurs vives ou des pièces avec des motifs pour attirer l’œil sur vos atouts. Vous complexez sur des cuisses trop épaisses à votre goût ? Privilégiez le noir ou des couleurs sombres, cela permettra d’amincir votre silhouette par effet optique." Les règles sont identiques pour la mise en beauté : si vous appréciez votre bouche pulpeuse, choisissez un joli rouge à lèvres rouge qui la fera ressortir. Si ce sont plutôt vos yeux que vous appréciez dans votre visage, accentuez le maquillage de cette partie.

5. S’aimer pour rayonner

©Pixel-Shot - stock.adobe.com

Si toutes ces astuces données au fil de ce dossier peuvent aider celles qui sont en recherche de conseils, elles ne doivent en aucun cas être vues comme des injonctions! Se connaître, c’est bien. S’écouter, c’est mieux. Même si certaines coupes ou couleurs vous iront forcément mieux que d’autres, l’important est surtout de se faire plaisir. "S’accepter dans son corps et dans sa tête, c’est ça le principal. Quand on s’aime, on rayonne naturellement! Être à l’aise dans ce qu’on fait, ce qu’on pense, ce qu’on porte… ça se voit, ça se ressent et ça séduit. Vous savez, parfois, plus que d’un conseiller en images, c’est d’un psy dont on a besoin. Quand on fait la paix avec son image, alors tous ces conseils ne servent plus à grand-chose... Le style est en soi, pas sur soi. Et les règles sont aussi faites pour être transgressées de temps en temps!"