Question jardin : peut-on planter des vivaces en septembre ? La réponse en vidéo de notre spécialiste

À la mi-septembre, les températures sont encore clémentes, voire chaudes, tandis que l’humidité est au rendez-vous. Cette humidité peut être apportée par les pluies mais aussi les brumes et brouillard sans oublier la rosée matinale. Le sol est apte à recevoir de nouvelles plantations, du moins des vivaces et des bisannuelles.

Dans tous les types de sol?

Non. Si la terre de votre jardin est lourde, argileuse il est préférable d’attendre le début du printemps pour planter vos vivaces. En effet, dans ces sols gardant une forte humidité en hiver, les jeunes plantes peuvent voir leurs racines asphyxiées ce qui entraînerait le plus souvent leur mort. Ou alors vous créez des poches de plantations dont le diamètre sera trois fois plus important que celui du pot et vous le remplirez avec du bon compost ou du terreau de qualité. Dans les terres légères, une plantation automnale est vivement conseillée et vous fera gagner une année de végétation.

Respecter les exigences, absolument!

La gamme de vivaces est extrêmement vaste et il est parfois facile de s’y perdre et de faire les mauvais choix. Certaines espèces demandent un emplacement ensoleillé pour fleurir abondamment tandis que d’autres ne supportent absolument pas les rayons de l’astre du jour. Il faut respecter ces exigences sinon l’échec est en bout de course. Parmi les espèces qui n’aiment pas du tout le soleil il y a les Hosta, les fougères, les Epimedium pour ne citer qu’eux. Le soleil est par contre indispensable pour des vivaces comme les Echinacea, les Helianthus ou encore les Rudbeckia. N’oublions pas non plus de mettre un paillage de qualité pour limiter l’évaporation de l’eau présente dans le sol et de ce fait diminuer la consommation en eau d’arrosage.

Petites puis grandes

Avant de choisir des vivaces il faut vraiment s’imprégner de l’emplacement qui va les recevoir et surtout de bien se documenter sur les exigences, les périodes de floraison et la hauteur. Nombre de jardiniers amateurs se retrouvent parfois avec des vivaces de 30 cm cachées par d’autres qui font 80 cm! Un plan d’implantation sommaire est d’une grande utilité afin d’éviter des déconvenues.