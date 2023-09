BILLET PARENTS | Le boomerang des nuits blanches

La vie de parents est faite de pas en avant mais aussi parfois de pas en arrière, de retours à des situations lointaines, des souvenirs brumeux. Mais qui nous reviennent à la figure comme un boomerang…

Ma "marche arrière" en ce moment, c’est le sommeil. Pour une raison que j’ignore (et si quelqu’un a une bribe de théorie, qu’il me la soumette, promis je ne me vexerai pas !), mes deux enfants-ados sont anxieux… Et leur anxiété s’exprime en cette rentrée 2023 par l’angoisse de ne pas dormir. Et du coup, logique, ils ne dorment plus. Ou pas bien !

Et voilà toute la famille replongée dans ces nuits blanches et chaotiques des premiers mois du nourrisson. C’était il y a 14 ans pour ma première, 12 ans pour mon second. On avait dégusté mais bien vite oublié.

C’est reparti pour la valse des trucs et astuces qui viendraient à bout de leur insomnie: spray homéopathique, fleurs de Bach, massages, podcasts spécial insomnie (si, si ça existe), musique yoga, co-dodo… Je revis ce moment décisif où, sortir du lit de son enfant sans le réveiller, relève de la prouesse. Surtout ne pas faire grincer le sommier ou la porte. Puis se replonger (enfin) dans son propre lit, avant d’entendre son enfant se glisser dans la chambre et chuchoter un énième "Maman, j’arrive pas à dormir…". Et rester calme, surtout rester calme…

Réveil douloureux, cernes sous les yeux, humeur inégale, café en perfusion toute la journée, je suis à nouveau plongée dans le bain… Un peu la tête sous l’eau à vrai dire. Et là, ce matin, dans ma salle de bain, devant ce miroir qui me nargue, je me suis dit: comment avais-je pu oublier tout ça ?