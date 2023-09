Voyage au cœur de la Forêt-Noire, entre culture, fun et nature

De l’eau, partout

À Fribourg, l’eau est partout. Dès l’entrée, on tombe sur les "Bächle", de petits ruisseaux artificiels, rigoles d’eau à ciel ouvert qui courent sur des kilomètres dans la ville, alimentés par la rivière Dreisam. Enfin, quand on dit "tomber", faites gaffe quand même: la légende dit que celui qui marche dans cette eau doit épouser un habitant ou une habitante de Fribourg. Vous voilà prévenus. Les "Bächle", c’est joli, mais pas que: cette eau domestiquée, toujours à portée de main a éteint bien des incendies et a permis de préserver le cœur historique au fil des siècles. On trouve ces "Bächle" dans d’autres villes de la région, comme Gengenbach ou Staufen.

En contournant la Schwabentor, il y a un canal, charmant avec ses pavés (photo page de gauche). Ils ont vu passer des pêcheurs, des industries, du cuir, des moulins, des brasseries. Et d’autres encore. Aujourd’hui, ses terrasses sont une invitation à la flânerie. Dans l’eau, une tête de crocodile en pierre raconte une autre légende. Un croco serait venu se promener dans le canal, sans jamais se laisser capturer. Une sorte de monstre du loch Ness local. Il parait que sa statue, installée là, porte bonheur. Mais le bonheur dépendra de votre adresse: il vous faudra lancer une pièce précisément sur son museau.

Ville culturelle

Mais la star de la ville, celle qu’on voit de loin, celle à laquelle mènent toutes ces jolies rues piétonnes, c’est la cathédrale Notre-Dame ou Freiburger Münster. Avec ses dentelles de pierre, la grande dame gothique culmine à 116 mètres après deux siècles de construction. À ses pieds, tous les jours, le marché matinal. Il est aussi ancien qu’elle: sur son pilier gauche, on trouve encore gravée dans la pierre, la taille que devait avoir un pain.

Fribourg est aussi une ville universitaire, avec ses 34 000 étudiants, mais aussi une ville culturelle avec des musées divers. Il y a le Augustinermuseum, gros bâtiment jaune, un ancien monastère transformé en musée à la Seconde Guerre mondiale. Il est en rénovation, mais le bâtiment à lui seul vaut le coup d’œil. Pratique: un ticket d’entrée donne l’accès aux autres musées de la ville pour la journée. Allez voir le musée de la nature et de l’homme, le "Museum Natur und Mensch" avec les enfants. Ludique, malgré les explications en allemand.

Et puis, surtout, Fribourg est une ville verte, la porte sud de la Forêt-Noire, la "Schwarzwald". Il suffit de grimper sur la colline, le "Schlossberg", et c’est déjà la nature avec des tas de départs de promenades. Et, tout le long de l’ascension, dans le Stadtgarden, des points de vue sur la ville (photo ci-dessus) qui seront autant d’excuses pour reprendre son souffle. Avant de redescendre, si on veut, avec le funiculaire au départ du Schlossbergestaurant Dattler.

À faire aussi...

Quelques jours pour marcher dans une Forêt-Noire dense, admirer les paysages sculptés par les vignes ou les bêtes, ou s’offrir un peu de frissons en famille.

1. Nature

Quand on pense à la Forêt-Noire, on pense d’abord balades en pleine nature. Une des plus fameuses: le Säbelthomasweg, au départ de Hinterzarten. On rejoint une boucle d’une dizaine de kilomètres au bout d’un sentier bordé de modules de jeux. C’est bien balisé, dans une forêt dense, avec des étangs magnifiques, une piste de ski, de jolis villages et, au milieu de la promenade, une vue imprenable sur le fameux Feldberg, point culminant de la région (1 493 m). Sortez de la boucle pendant 100 m, il y a un "bar" fléché en pleine nature avec un banc parfait pour admirer la vue. On vous conseille de faire la boucle dans le sens des aiguilles d’une montre, ça montera moins raide pour commencer.

2. Käzeroute

Parmi les étapes de la "Route du fromage" (käzeroute) de la Forêt-Noire, à deux pas du joli lac de Schluchsee, il y a la ferme Hof Till. Johannes (parfaitement francophone) a repris il y a deux ans la ferme de ses parents arrivés de Suisse il y a 35 ans. Lui, l’élevage des chèvres, des vaches. Tandis que son épouse Anne-Kathrien s’occupe de transformer le lait en fromage. À 1000 mètres d’altitude, des passionnés avec une philosophie du respect de la terre et des animaux terriblement communicative.

Hof Till, Äule 79 859, Schluchsee. Petit magasin à la ferme avec feta, tommes, charcuteries maison. Ouvert de 15 à 18h sauf les mercredis et dimanches.

3. Staufen

Staufen im Breisgau est une petite ville millénaire à 15 minutes de la mine. On y déambule dans son centre-ville piétonnier où on trouve de petites boutiques, ou des bars et restos sympas installés dans des bâtiments historiques. On aime son côté paisible et l’eau qui court partout, des "Bächle", les rigoles comme à Freiburg, à sa vigoureuse petite rivière, jusqu’au lac et son joli parc. À ne pas rater: la façade colorée et historique de l’hôtel de ville. Et surtout, les ruines du château sur sa colline bordée de milliers de vignes qu’on voit de partout. De là-haut: une vue sur la ville et le départ de plein de balades. En redescendant, ne manquez pas d’aller voir les vignerons qui y travaillent.

4. Europa-Park

Autre ambiance à Europa-Park. Le plus grand parc d’attractions du pays a accueilli 6 millions de visiteurs l’an dernier (dont énormément de Belges). Il est composé de seize quartiers thématiques européens pour autant de pays représentés (et autant de cuisines aussi !) avec des grands huit réellement impressionnants et des attractions familiales.

Comptez deux bonnes journées pour en faire le tour, avec une nuit dans un hôtel du parc. Consacrez au moins une demi-journée à Rulantica, le parc aquatique ouvert plus récemment. Ici aussi, un bon mélange de sensations fortes super funs et de moments plus calmes en famille, en intérieur ou en extérieur.

www.europapark.de/fr

5. Teufelsgrund

La vallée de Münster a une histoire minière millénaire. Vous remonterez le temps en une heure dans les entrailles de la Terre dans la mine spectaculaire de Teufelsgrund. Après un film explicatif de quelques minutes au "visitor center", c’est parti. Un super complément: le Silberpfad, soit un circuit de 3,1km relativement plat avec quinze stations sur l’histoire de la mine et un paysage charmant. Départ devant la mine.

N’hésitez pas à prendre des forces avant de partir: les tartes maison du bar juste sous le musée sont à tomber. Prenez un pull et de bonnes chaussures, il fait frais et humide dans les galeries !

Mulden 71, 79244 Münstertal