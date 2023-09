Namur reine du folklore et les cerfs rois de nos forêts : notre agenda du week-end des 16 et 17 septembre

1. Folklores, à Bruxelles et Namur, 16 et 17 septembre

Wallons ou Bruxellois, les folklores sont à la fête ce week-end ! À Namur, tambour battant, échasseurs, jouteurs nautiques, danseurs, marcheurs... les folklores de la Région wallonne sont à l’honneur pour les 100 ans des Fêtes de Wallonie. Exceptionnellement, quelque 1 500 participants, 35 groupes, 115 représentations ce samedi et ce dimanche dans la ville annoncent un programme riche en couleurs et en spectacles gratuits. Parmi les temps forts, citons les joutes nautiques ( samedi à 14h à la Confluence), la Joute de l’Échasse de diamant (samedi à 16h Place du Théâtre) ou encore les 300 marcheurs en bataillon carré (samedi à 17 h à la Confluence) et un grand spectacle folklorique le dimanche à 15h place Saint-Aubain.

Programme: www.fetesdewallonie.be

À Bruxelles également, les folklores battent son plein. Géants et fanfares se réunissent au festival Folklorissimo, portant haut les couleurs du folklore bruxellois. Dans le quartier de la Grand-Place de nombreuses confréries folkloriques ou gastronomiques s’y animent pour le plus grand plaisir des passionnés, des curieux... et des bonnes fourchettes. Au menu: défilés, orgue de barbarie, grande tablée, course folklorique, tir à l’arbalète (le samedi)...4

Programme: www.bruxelles.be

2. Bucolic Brussels, le 17 septembre, de 10h à 19h

Rendez-vous champêtre de la Journée sans voiture en Région bruxelloise, le Bucolic Brussels s’annonce comme une grande fête citoyenne. La Place des Palais prend ce dimanche un air de fête et de nature, le temps d’une journée d’évasion à la campagne... en plein coeur de la capitale! Au rendez-vous, cinquante exposants durables accueillent le public pour un moment original, entre musique, détente, manèges anciens, show aériens, animations, "slow-food", brasseries locales, spectacle et sensibilisation au monde de demain... pour petits et grands. Autour d’un pique-nique géant, la rencontre entre artistes, acteurs du changement et de la mobilité douce se fait naturellement.

Bruxelles, Place des Palais et Place Royale.

Infos : bucolic.brussels

3. Plantes d’avenir, 6 et 17/09, de 10h à 18h, Celles, la Feuillerie

Dans un parc romantique du XIXe siècle, la traditionnelle Fête des Plantes rares et de collection présente des centaines de spécimens surprenants pour les amateurs du monde végétal. L’événement horticole met en valeur les feuilles d’automne, et, à l’honneur de cette édition, les "plantes d’avenir", adaptées aux nouvelles conditions climatiques.

www.lafeuillerie.be

4. À l’écoute du cerf, Jusqu’au 29 septembre à 20h

Depuis la nuit des temps, le cerf suscite bien des passions. Pour l’observer à un moment fort de son existence, celui du brame, des balades encadrées par des guides nature partent à la découverte de cet animal mythique du massif forestier de Saint-Hubert. Avant de se rendre sur le terrain, les groupes peuvent profiter d’un exposé sur la vie du cerf.

Saint-Hubert, CRIE du Fourneau Saint-Michel

Réservation: 084/34 59 73

5. Médiévales, 16 et 17 septembre, 10h à 18h, Abbaye de Villers

Saltimbanques, soldats en armure, arbalétriers et artisans s’installent à nouveau dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de Villers, pour festoyer Les Médiévales. Le temps d’un week-end, les visiteurs viennent ici découvrir et expérimenter la vie quotidienne, les us et coutumes, la gastronomie, l’ambiance, les campements et les métiers du Moyen Âge au travers de nombreuses animations.

villers.be

6. Bivouac, 16 et 17 septembre, Awen, Saint-Hubert

Retour deux siècles en arrière avec "Awenne sous l’Empire". Ce village situé près de Saint-Hubert se transforme en véritable bivouac napoléonien, le temps d’un week-end Près de 150 reconstitueurs offrent un spectacle exceptionnel, donnant l’occasion d’apprendre l’histoire autrement, qui prend vie au travers de démonstrations diverses, de combats, de défilés, etc.

www.bivouacs.info

7. Courges par milliers, 16 et 17/09, Antoing, chemin de Saint-Druon

Des petites, des énormes, des bizarres, des cabossées, des élégantes et des inattendues…

200 variétés de courges sont à découvrir et à cueillir dans un grand champ à Antoing, capitale wallonne du potiron. Le Bukolik Piknik, anciennement nommé la Fête des Courges, fait davantage place aux animations pour les familles et enfants, en plus d’un grand marché d’artisans.

www.antoing.net