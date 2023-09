On a testé le resto Le Messager de Bruxelles, à Lasne

La recette est simple. Évidemment, largement rafraîchir les lieux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur où une grande terrasse isolée de la circulation peut accueillir jusqu’à 80 couverts. Qui plus est rétractable, elle permet aux clients d’être à l’abri des aléas d’une météo parfois capricieuse en Belgique. Ensuite, la carte. Le mot "brasserie" distille parfois de faux clichés. Ici, le chef Adrien Schurgers, également associé, s’est fait un point d’honneur à redorer le blason des plats historiques bien de chez nous. Sans trop les revisiter comme le veut cette mode un peu absurde.

À la carte, de (belles) croquettes de crevettes (notre choix du jour), mais aussi des huîtres (la Brasserie du Lac n’est pas loin), des scampis à l’ail ou encore des escargots. La spécialité maison (ils la revendiquent haut et fort): les grillades au feu de bois. Pas question de passer à côté (même si le poulet et le ris de veau aux morilles étaient très tentants, ce sera pour une autre fois…). D’autant plus que le foie de veau, plat dont les restaurants se détournent, est à la carte. Avec une sauce à l’échalote intelligemment disposée dans un caquelon à part. Ajoutez-y des frites fraîches (garanti !) et une mayo maison, et vous avez là une recette gagnante ! Que demander de plus ?

Viandes ou poissons cuits al dente

Pour les amateurs de grillades, les propositions ne manquent pas: filet pur irlandais, entrecôte Scottish et le fameux Tomahawk de plus d’un kilo pour deux personnes.

Les amateurs de poisson ne sont pas exclus avec deux ou trois sollettes meunière ou grillées. Les prix sont dans la moyenne de ce type d’établissements où la qualité est le mot d’ordre.

Un repas arrosé en sus d’un Minervois 2017 qui a parfaitement accompagné les plats. Issu d’une carte de vins dans laquelle on a envie de piocher. Un Paris-Brest pour terminer en beauté et on prend déjà rendez-vous pour un come-back. Car celui de cette brasserie, qui va rapidement (re)devenir un endroit prisé du Brabant wallon, est amplement réussi.

Atout non négligeable dans un secteur horeca où les horaires deviennent parfois très restreints, le Messager de Bruxelles ouvre ses portes sept jours sur sept. Si vous voulez profiter de la terrasse par beau temps, un conseil: réservez !

Petite anecdote: si cette adresse se situe sur un rond-point, ce n’est pas un hasard. C’était jadis un relais de diligence et, bien plus tard, un bar-discothèque que de nombreux jeunes du BW ont fréquenté dans les années 80.

Le Messager de Bruxelles, route de Genval, 2, à Lasne. Ouvert 7j/7, de 12h à 14h et de 19h à 22h. 02 633 18 81