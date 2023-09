Le premier modèle électrique d’Alfa Romeo sera un petit SUV

C’est via les comptes Instagram de Cochespias et CarZturbo (ci-dessous) que l’on peut découvrir le futur SUV italien sous toutes ses coutures. Un modèle compact dont la longueur ne devrait guère dépasser les 4,20 m de long, et qui reprend tous les codes esthétiques de son grand frère Tonale, et d’Alfa Romeo en général. Toutefois, sous ses galbes musclés, le petit Italien cache une motorisation électrique comme le confirment d’autres illustrations. Et pour cause : il partagera ses dessous techniques avec la Jeep Avenger. Ce qui signifie que – sauf surprise – il devrait en reprendre la motorisation de 156 ch associée à une batterie de 54 kWh pour une autonomie normalisée de 350 km.