"La Minute parents": le harcèlement scolaire en maternelle, ça existe ?

"En maternelle, on ne peut pas vraiment parler de harcèlement. Il y a par contre des secousses émotionnelles". On assiste déjà à des jeux de pouvoir, à des bousculades, à l’émergence de dominant et dominé… "Mais ce sont des embryons de situations de harcèlement."

Ce qui n’empêche pas de rencontrer, dès les classes de maternelles, des enfants en souffrance émotionnelle, qui craignent la récréation, s’isolent, développent l’anxiété pour l’école. "Ils peuvent avoir peur, être en colère ou être tristes." Ces secousses émotionnelles, il faut y être attentif, insiste Bruno Humbeck. Et les accueillir. "Une émotion se dit, elle ne se contredit pas. Et il faut la transmettre aux instituteurs, pour en faire quelque chose de positif."

L’école doit en effet être partenaire et des mesures peuvent être prises: un espace de parole régulier, une sensibilisation en classe, des aménagements dans la cour de récré ou dans la classe… "L’enfant émotionnellement blessé intégrera alors qu’il peut être entendu."

