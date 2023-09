Question jardin : comment bien choisir , planter et entretenir ses lavandes ? La réponse de notre spécialiste

Précisons d’abord que ces fidèles lecteurs avaient jeté leur dévolu sur la lavande-papillon ou lavande-toupet (Lavandula stoechas). Cette espèce, très belle au demeurant, n’est malheureusement pas très rustique puisque des températures inférieures à -6°C peuvent causer de gros dégâts. Elle n’aime pas non plus l’humidité hivernale, donc culture en pot conseillée.

Des lavandes adaptées à notre climat

Elles sont nombreuses et bien florifères. La Lavandula angustifolia "Hidcote" reste une valeur sûre. Elle forme un petit arbrisseau de 60 cm de hauteur pour autant d’envergure. Son feuillage bien argenté met bien en valeur sa floraison estivale violet foncé. La Lavandula angustifolia "Munstead" forme rapidement une boule dense de 50 cm de haut. Ses fleurs bleu violacé se montrent en juillet-août. Elle a l’avantage de ne pas trop se dégarnir et vieillit donc bien. La Lavandula x intermedia "Phenomenal" est une nouveauté promise à un bel avenir. Plus grande (70 cm), elle forme un buisson dense et très florifère de juillet à septembre. Autre avantage: elle résiste mieux à l’humidité hivernale et est rustique jusqu’à -20°C. À découvrir sans tarder !

Respectons leurs exigences culturales !

Les lavandes, de par leurs origines méditerranéennes, adorent le soleil. Elles vieillissent mieux dans les sols pauvres tout simplement parce qu’elles poussent plus lentement. Une terre rocailleuse n’est pas pour leur déplaire. Conseil de base: à la plantation, apportez du gravier, du sable, de la pierre de lave, mais surtout pas de terreau et d’engrais ! Les lavandes peuvent accompagner les rosiers, mais aussi d’autres vivaces. Il est courant de les associer avec des graminées de terre sèche comme la remarquable Stipa gigantea ou encore les Gaura qui apportent de la légèreté. Une légère taille à la fin de la floraison permettra aux lavandes de garder un bel aspect.

Les insectes l’adorent

La floraison des lavandes attire de nombreux insectes et en particulier des abeilles, de ruche ou solitaires. Certains papillons viennent aussi butiner les épis floraux durant l’été. Les lavandes sont par conséquent très intéressantes pour la petite faune du jardin !

Envoyez vos questions avec nom, prénom et localité à Marc Knaepen: markbota@hotmail.be