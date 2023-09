"Si le folklore n’évolue pas, ne s’adapte pas à son époque, il disparaît" : mais à quoi sert-il au juste ?

Au sens premier du mot, "folk" veut dire peuple ; "lore" l’étude. Le folklore est donc l’étude du peuple et de la vie populaire, expose Jean-Pierre Ducastelle, historien athois et ancien président de la Commission du Patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Le folklore s’intéresse à tout ce qui concerne la vie populaire, c’est la vie des gens avec les traditions, les habitudes, les comportements… C’est ce qu’on appelle maintenant le patrimoine immatériel: ce sont des éléments qui se sont transmis de génération en génération et qui se sont maintenus."

"Le folklore ne disparaît que si personne ne s’y intéresse"

Du coup, si le folklore fascine toujours autant aujourd’hui, c’est grâce à la transmission et à l’imprégnation, dit-il. "Une fois que les parents sont partis, c’est la nouvelle génération qui fait tout le rituel. C’est une tradition, même si le mot est un peu usé. Un gamin qui naît à Ath sera imprégné dès son plus jeune âge de la Ducasse, un jeune Montois assistera au Doudou. Les gens sont vraiment imprégnés par la tradition familiale."

Et pour ceux qui pourraient penser qu’avec les années et décennies, l’engouement pour des processions de base religieuses et autres fêtes populaires perdrait en ardeur… ils se mettent le doigt dans l’œil. La crise du Covid nous l’a d’ailleurs bien montré. Alors que les cortèges folkloriques étaient annulés les uns après les autres, c’est toute une partie de la population qui pleurait à chaudes larmes. "Pour eux, c’est l’occasion de se défouler, de vivre, mais aussi de se réa liser – que ce soit en portant un géant, en jouant dans une fanfare ou en dansant dans un groupe. Certains attendent cela d’une année à l’autre et le préparent très tôt: d’où la catastrophe que ça a été pour certains au moment du Covid." En 2022, à Stavelot par exemple, pas question de perdre une année de plus: le Laetare de mars était reporté et remplacé par un grand cortège folklorique en mai. D’ailleurs, déjà en 1962, celui-ci avait été reporté de deux mois pour cause de variole.

"Le folklore rassemble et contribue au bonheur des gens", souligne le président du Cercle royal d’histoire et d’archéologie d’Ath. Aussi, même quand il est interdit, il trouve toujours moyen de refaire surface. "D’un point de vue historique, il y a plusieurs périodes où celui-ci a été interdit. À la Révolution française, le Régime français républicain n’appréciait pas du tout les processions et les a supprimées. Et si dans certaines régions, des géants et des fêtes ont disparu, le folklore est très vite réapparu, car les gens en avaient besoin. Si le folklore est bien vécu, c’est lui qui triomphe."

S’adapter à son époque

"C’est la tradition, on a toujours fait comme cela." Vraiment ? Pourtant, si le folklore ne vit pas avec son époque, il disparaît.

©EdA

"Le folklore c’est du patrimoine vivant. S’il ne vit pas, n’évolue pas et ne s’adapte pas à son époque, il disparaît. Il doit être vécu par les gens, par la société de son temps, commente Jean-Pierre Ducastelle. L’affaire récente du Sauvage à Ath (NDLR: accusé de blackface et de racisme, et transformé très (trop ?) sommairement en diable cette année) montre bien qu’on ne peut pas conserver des traditions qui existaient au XIXe siècle. Les conserver telles quelles devient choquant et gênant vis-à-vis du monde." De quoi enquiquiner les puristes qui, par défense de la tradition, répondront généralement: "On a toujours fait comme ça." Sauf que non. Les tracteurs ont remplacé les chevaux dans bon nombre de concessions et certains matériaux ne sont plus travaillés, donne en exemple l’expert.

L’aspect religieux a également diminué au fil des ans, note-t-il. Les laïcs défilent dans les cortèges sans que personne ne sourcille. "Dans les Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, le rituel est toujours lié à une procession religieuse ; mais ça ne veut pas dire que tous les participants sont croyants. Les mentalités ont évolué."

Par contre, le folklore reste encore un bastion masculin ; les femmes étant souvent renvoyées à des postes moins prestigieux… par tradition, toujours. "Là aussi, c’est en train d’évoluer. Et s’il ne faut pas tomber dans les extrêmes et remplacer les hommes par des femmes dans des rôles d’hommes, le folklore doit faire une place aux femmes. Il y a des choses qu’on ne peut plus maintenir, et l’Unesco va peut-être l’imposer à un moment donné. Lors de la construction du dossier du carnaval de Binche comme patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’Unesco, il a fallu justifier la place de la femme dans le folklore binchois", rappelle l’historien. Et de souligner: "L’Unesco n’interdit en rien les évolutions, au contraire, il souhaite que les traditions évoluent pour correspondre aux vœux de la communauté."