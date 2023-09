Véritable icône du folklore wallon, le Gille de Binche est célébré dans la région du Centre et des alentours. S’il n’apparaît dans les archives qu’en 1795, ses origines remontent probablement à avant. Reconnaissable entre mille, le costume de Gille est constitué d’une blouse et d’un pantalon en jute orné de 150 motifs, la blouse est bourrée de paille à l’avant et l’arrière, ornée d’un grelot. Le costume est uniquement réservé aux hommes issus de familles binchoises ou résidant à Binche depuis au moins cinq ans. C’est le Mardi gras que près de 1 000 Gilles investissent la ville et lancent des oranges à la population. Le Carnaval de Binche est reconnu par l’Unesco comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité depuis 2003.

©EdA Mathieu Golinvaux

2. Les Échasseurs namurois

Depuis déjà 600 ans, les Échasseurs namurois perpétuent la pratique séculaire de la joute sur échasses de Namur. Répartis en deux équipes, les Mélans et les Avresses, les deux compagnies représentent leurs quartiers éponymes, mais sont recrutés dans l’ensemble de la région. Rythmés par les tambours, les jouteurs doivent s’efforcer de faire tomber les adversaires de l’autre compagnie. Plusieurs joutes sont organisées durant l’année, la plus importante a lieu lors des Fêtes de Wallonie. Depuis décembre 2021, les Échasseurs namurois sont inscrits à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cette année, les Fêtes de Wallonie célèbrent leur centième anniversaire! Retrouvez le dossier de L’Avenir Namur sur les 100 ans des Wallos ici.

©EdA - Florent Marot

3. Le Blanc Moussi

Voici un personnage qui porte bien son nom. En wallon, "Blanc-Moussî" signifie "habillé de blanc". Avec son costume blanc immaculé, son masque au long nez rouge, ses vessies de porc, ses confettis et son grognement typique, le Blanc Moussi du Laetare de Stavelot a un seul et même but: amuser les spectateurs et les intégrer à la fête. Selon la légende, c’est suite à l’interdiction donnée par le Prince-Abbé aux religieux de participer aux réjouissances populaires, que les Stavelotains, frondeurs, revêtiront un capuchon et une robe ainsi qu’un masque hilare. Les Blancs Moussis seraient dès lors apparus en 1502, même si ce n’est qu’en 1947 qu’ils referont surface avec la création de la Confrérie des Blancs Moussis.

©EdA Philippe Labeye

4. La Haguète

Personnage phare du Cwarmê de Malmedy, la Haguète met les spectateurs à genoux, avec son Hape-tchâr et les fait s’excuser en wallon. "Pardon, Haguète, à l’cawe do ramon, dju nu l’f’rès jamês pus ! (Pardon, Haguète, à la queue du balai, je ne le ferai jamais plus !) " Dans ses rangs, on retrouve aussi bien des femmes que des hommes. D’origine, le mot haguète désignait tous les masqués ; ce costume serait, lui, apparu bien avant le milieu du XIXe siècle. Autrefois plus modeste, le costume a évolué au fil des siècles et impressionne aujourd’hui avec son chapeau composé d’une quarantaine de plumes d’autruche colorées. Le Mardi gras, le brûlage de la Haguète clôture le Cwarmé. "Arvèye Haguète !"

©EdA Philippe Labeye

5. David et Goliath

Symbole de la ville et personnage le plus important du cortège, Goliath est l’un des géants de la Ducasse d’Ath. C’est lors du quatrième week-end d’août que les géants de plus de quatre mètres de haut sortent dans la ville d’Ath. Les premières mentions d’une procession datent de 1399. C’est le samedi que se déroulent Les vêpres Gouyasse – que les Athois appellent "Le mariage de Goliath" – suivi du traditionnel combat entre le berger David et le géant Goliath, où David dispose d’une balle pour venir à bout de ce géant dont le dragon au sommet du casque symbolise le mal.

©EdA

6. Le Prince Carnaval

"Alaaf !" Du côté d’Eupen, c’est vers le Prince Carnaval que tous les yeux sont tournés. Le dimanche, il reçoit les clés de la ville pour régner sur celle-ci durant trois jours. Le point d’orgue du carnaval d’Eupen se déroule le Rosenmontag, soit le Lundi des Roses, veille du Mardi gras. Et ce jour-là, c’est le Prince Carnaval qui préside le cortège, entouré de ses pages. Historiquement, si la première édition du Rosenmontag a eu lieu en 1884, il est dirigé par un Prince Carnaval depuis 1906. Mais Eupen n’est pas la seule à avoir son Prince Carnaval. De nombreuses communes de Wallonie et Bruxelles désignent également un prince parmi leurs citoyens.

©Romain RIXHON

7. Tchantchès et Nanesse

Le couple le plus célèbre des marionnettes fait partie des figures emblématiques du folklore liégeois. Rien de plus normal qu’ils soient parmi les Géants au cœur du grand cortège folklorique des festivités du XV août en Outremeuse. Si selon la légende, l’apparition de Tchantchès remonterait au 25 août 760, dans le quartier d’Outremeuse, celle de sa compagne Nanesse se situerait plutôt vers le début du XXe siècle. Avec son caractère frondeur et bon vivant, Tchantchès représente l’esprit liégeois et wallon. En 2016, la marionnette du théâtre populaire a été élevée au rang d’officier du Mérite wallon.

©

8. Les Macralles du Val de Salm

Saviez-vous que le terme "Macralle" désignait une sorcière en wallon ? D’après la légende, une Macralle de Vielsalm, Gustine Maka, offrit à des jeunes gens à la recherche de myrtilles un verre de genièvre et du tchatcha, une espèce de nectar fait de myrtilles fraîches écrasées. Malheureusement, celles-ci étaient "emmacrallées" et ils furent tous transformés en Macralles. Depuis 1955, le groupe folklorique des Macralles du Val de Salm tient leur Sabbat en présence du NeûrBo (bouc noir), soit le diable. Elles relatent leurs méfaits de l’année et intronisent en tant que "Baron des Frambâches" des personnalités.

©

9. Les Marcheurs de Sambre et Meuse

En 2012, quinze des marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse ont été reconnues comme chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’Unesco. Si ces marches trouvent leurs origines dans les processions de croix banales du Moyen Âge, où les pèlerins étaient accompagnés d’une escorte militaire, elles se sont au fil du temps transformées en fête populaire. Un temps interdites par le clergé dans le courant du XVIIIe, elles prendront un nouvel essor en 1 802 et devinrent des escortes militaires. Aujourd’hui, en mai, juin, juillet, août et septembre, ces marches voient défiler des milliers de participants revêtus d’uniformes militaires, du Premier et Second Empire.

© Jacques Duchateau

10. Saint Georges et le dragon

À Mons, une semaine après la Pentecôte, se déroule le Doudou, dont la Ducasse rituelle, en l’honneur de la patronne de la ville sainte Waudru, constitue l’apogée. Remontant au Moyen Âge, celle-ci a été reconnue chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’Humanité par l’Unesco en 2005. C’est le dimanche, après le cortège, lors du combat appelé "Lumeçon" que saint George entre en jeu pour affronter le Dragon qui, selon la légende, terrorisait la région au Moyen Âge.