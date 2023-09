Cinq activités extrascolaires pour les enfants qui sortent de l’ordinaire

Malheureusement, peut-être que votre loustic peine à trouver un hobby à la hauteur de ses espérances. Et si vous sortiez des sentiers battus et lui en proposiez un qui sort du lot. Exit tennis, football ou théâtre, aussi réputées que soient ces activités, misez plutôt sur celles qui mériteraient d’être davantage connues. Petit tour d’horizon.

Tir à l’arc

Le tir à l’arc est un sport de précision, adresse et concentration. Il consiste à tirer des flèches sur une cible à distance. Il demande de l’équilibre physique et mental et permet de développer la musculature supérieure (dos, abdos, épaule). Une façon aussi de travailler la motricité fine. Concentration et régularité sont de mise.

Escrime

L’escrime est une discipline aux multiples facettes qui oblige l’enfant à évoluer mentalement et physiquement. Au fil des entraînements d’escrime, votre enfant développera son esprit d’analyse comme sa concentration, tout en apprenant à canaliser son énergie et à adopter des réflexes.

École du cirque

Apprentissage de la jonglerie, de l’équilibre, des acrobaties, du trapèze… L’école du cirque est un mélange de petits jeux qui permettront à vos enfants de varier les activités et de développer nombre de techniques.

Claquette

Les enfants qui pratiquent la danse ont un meilleur développement aussi bien sur le plan physique qu’intellectuel, émotionnel et relationnel. Pratiquer ce style de danse, en plus de muscler de nombreuses parties du corps, améliore les fonctions cognitives comme la mémoire, l’attention, l’acuité mentale en plus de stimuler l’esprit. Tout ce que l’on souhaite pour ses enfants !

Aqua sirène

Le but ? Apprendre à nager avec une queue de sirène. Un sport qui risque de faire rêver bon nombre d’enfants, qui s’imagineront devenir les rois et reines des océans ! Bien évidemment, pour pratiquer une telle discipline, il est indispensable que les participants sachent déjà nager. Ce sport est réputé pour développer le souffle et améliorer le maintien du gainage de la sangle abdominale.