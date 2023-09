La puff, une cigarette électronique jetable qui entraine les jeunes vers le tabagisme

Selon Sylvie Copine, tabacologue au CHU-UCL Namur, le plus grand risque de la puff, c’est d’amener les non-fumeurs vers d’autres produits de l’industrie du tabac. «Comme outil de sevrage (pour arrêter de fumer), la cigarette électronique peut être une option. Mais pour un non-fumeur, c’est une porte d’entrée vers le tabagisme. On va développer une habitude, une dépendance. Et on augmente les risques d’ensuite fumer des cigarettes ‘classiques’."

Si la vente de produits du tabac (dont la cigarette électronique fait partie) est interdite aux mineurs, on sait qu'il n'est pourtant pas compliqué pour eux de s'en procurer. " Il faut savoir que plus on commence à fumer jeune, plus il est difficile d’arrêter", insiste la tabacologue.

Plusieurs pays souhaitent en interdite la vente. La France vient de faire une annonce en ce sens. La Belgique prévoit son interdiction en décembre 2025, dans le cadre de son plan interfédéral anti-tabac, voté en 2022. Mais, marché unique dans l'Union européenne oblige, elle doit d'abord obtenir un feu vers de la Commission européenne, qui a refusé une première proposition.