Le patrimoine est l’affaire de tous et très certainement des jeunes générations, en charge du patrimoine (de) demain! Pour ces 35es Journées du Patrimoine en Wallonie, un public ciblé prioritairement remplace le thème annuel. En 2023, place aux jeunes, des plus petits aux ados! Ces Journées mettent en avant les activités sensibilisant le jeune public à la découverte des trésors du patrimoine wallon, avec près de 400 activités sur tout le territoire, dont des sites accessibles pour la toute première fois. Contes, balades, théâtres, animaux, enquêtes, ateliers de vitraux, de taille, travail du cuir… ne manqueront pas d’inciter les jeunes à la découverte, stimulant leur curiosité. Que recouvre le patrimoine? Comment se crée-t-il? Comment et pourquoi est-il protégé et conservé? En parallèle, un thème européen commun a été choisi: "Le patrimoine vivant", mettant en évidence le savoir-faire et les pratiques dans la préservation et l’entretien du patrimoine. Les métiers du patrimoine et leur transmission sont donc à l’honneur cette année.

Programme: www.journeesdupatrimoine.be

2. BD en fête - Du 8 au 10 septembre - Bruxelles, Tour & Taxis, Gare maritime

Cap sur le neuvième art, la Fête de la BD débarque à Bruxelles, avec des centaines d’auteurs, des dizaines de conférences et d’expositions. Rebaptisée BD Comic Strip Festival depuis l’an dernier, cette fête n’en oublie pas ses fondamentaux, avec près de 200 séances de dédicaces et des rencontres-débats sur de très divers thèmes. L’univers manga, auquel un nouvel espace est dédié, côtoie les traditionnels ballons géants à l’effigie de Spirou, Ducobu et autres Schtroumpfs, tandis que les mordus de phylactères peuvent déambuler d’ateliers en animations pour petits et grands.

Programme: www.visit.brussels

3. Curieux légumes - Les 9 et 10 septembre - Tourinnes-Saint-Lambert, chemin de la Scierie

La Foire aux potirons et aux légumes curieux, étranges et oubliés de Jodoigne est probablement la plus ancienne du genre en Europe. Plus de 100 artisans et producteurs présentent leurs plus beaux légumes. Au programme: concours du plus gros potiron, du mieux décoré, un kid’s corner et la découverte de bières spéciales.

www.les-potirons-de-tourinnes.be

4. Optique nature - Les 9 et 10 septembre - Aquascope de Virelles

À la fois salon de matériel optique, rencontre avec de sauvages volatiles et grand rassemblement des amis des animaux, le Festival de l’optique est une grande fête de la nature! Au bord de l’étang, l’observation (de très près) des oiseaux devient possible avec des essais de matériel d’observation de grande précision, tout en découvrant des expositions de photos nature.

www.festivaldeloiseau.be

5. Voyage dans le temps - Les 9 et 10 septembre, dès 10h - Ligny 1815 Muséum

Plongée dans un monde historique multi-époques à Ligny! Le Muséum invite à voyager sur la route du temps au travers des grandes périodes de l’histoire et ceux qui les ont traversées: Celtes, Romains, chevaliers, arquebusiers, révolutionnaires, grognards napoléoniens, poilus, GI… Ateliers, marché d’artisans et bivouacs assurent l’immersion.

www.ligny1815.be

6. La Grande Procession - Les 9 et 10 septembre - Tournai

Tenue sans interruption depuis l’an 1092, la Grande Procession de Tournai est de sortie. Cette procession instituée en souvenir de la délivrance de la peste est à la fois historique, religieuse et artistique. En quatre cortèges, elle promène dans la ville les principales pièces du Trésor de la Cathédrale, escortées par 900 participants en costumes d’époque.

www.visittournai.be

7. Design au Sablon - Les 8, 9 et 10 septembre - Bruxelles, Sablon

Objets vintage et design envahissent la place du Grand Sablon pour le plus grand plaisir des amateurs d’art et des chineurs. C’est le Sablon Desgin Market, mettant, pour sa 6e édition, le mobilier à l’honneur, avec expertise gratuite proposée. Amateurs et collectionneurs y trouvent leur bonheur quel que soit leur budget.

www.sablondesignmarket.com