Mathieu Kassovitz donne des nouvelles rassurantes après sa lourde chute à moto : “Je sors de l’opération”

“J’ai fait une chute de moto connement”, raconte l’acteur français dans une courte vidéo enregistrée depuis sa chambre d’hôpital. “Je me suis pété le fémur et la cheville et voilà je suis en rééducation. Je sors de l’opération. ”

Sobre dans ses propos mais plutôt souriant, l’homme a notamment tenu “à remercier tous ceux qui m’ont appelé et m’ont envoyé des messages de soutien” : “Je ne savais pas que j’avais autant d’amis. ”

Blessé dimanche, Mathieu Kassovitz a été éjecté d’une moto qu’il conduisait seul avant de percuter violemment le sol. Selon le parquet d’Évry, il était venu prendre des cours de perfectionnement de conduite à l’autodrome de Linas-Monthléry.

Contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias au lendemain de l’accident, le comédien et réalisateur, qui portait un casque au moment des faits, n’a pas été victime d’un traumatisme crânien.

Mathieu Kassovitz est actuellement à l’affiche de “Visions”, qui sort ce mercredi dans les salles de cinéma.