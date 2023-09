La Sardaigne préservée : notre reportage

Outre ces panoramas âpres et sauvages, l’ouest de la Sardaigne, bien que moins fréquentée, a de nombreux atouts dans sa manche. L’histoire est ici omniprésente, avec de nombreux sites à visiter. Impossible d’ignorer les nuraghi, du nom de ces tours fortifiées constituées d’énormes blocs. Construits à partir du IIe millénaire av. J.-C., ces édifices imposants et spécifiques à la Sardaigne sont le fruit de la civilisation nuragique (voir page suivante), encore bien mystérieuse et remontant au premier âge du bronze. Les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains ou encore les Byzantins ont également laissé de profondes empreintes dans le pays, notamment à Tharos, sur la péninsule du Sinis dans la province d’Oristano. Mais malgré les nombreux envahisseurs qui ont pris pied ici, l’île a su conserver son authenticité et sa personnalité. En témoignent les villages et petites villes de caractère, comme Tinnura et ses fresques figurant la vie rurale sur les murs des vieilles maisons. On peut également citer Santu Lussurgiu, une cité médiévale accrochée au Montiferru, à 500 mètres d’altitude. Cette place forte anti-féodale est comme enchâssée dans un amphithéâtre d’origine volcanique et protégée par des forêts luxuriantes. Bosa et ses maisons aux couleurs pastel le long du fleuve Temo ne sont pas en reste. La ville s’étend autour du château Serravalle, construit entre le XIIe et le XIIIe siècle. On peut y boire un vin blanc réputé et puissant, réservé aux fêtes et aux mariages: le Malvasia di Bosa. Non loin de là, Bosa Marina est l’une des stations balnéaires les plus appréciées des touristes. On peut s’y baigner dans l’eau bleue ou bronzer sur la plage, protégé par une tour espagnole bâtie par le roi d’Espagne Philippe II pour se défendre des Sarrasins.

Mais que serait la Sardaigne, et par extension l’Italie, sans sa gastronomie, dont la réputation n’est plus à démontrer ? Ici aussi, il vaut mieux être une bonne fourchette. Pour s’ouvrir l’appétit, on débute avec des antispati: un plateau de fromage et de charcuterie, des légumes cuits et marinés, des courgettes farcies et autres chaussons au fromage. On passe ensuite au primo piatto: en général des pâtes, par exemple agrémentées de morceaux de saucisses de sanglier ! La spécialité sarde, ce sont les gnocchetti, des pâtes en forme de coquillage, et les culurgiones, des raviolis fourrés au fromage et servis avec une sauce tomate. Un secondo piatto arrive sur la table en guise de plat consistant: de la viande ou du poisson, accompagné d’une salade et de légumes croquants. La spécialité: le porcedu, un cochon de lait rôti à la broche. Le tout est arrosé de vins de Sardaigne. Gardez donc un peu de place pour les sebadas, des raviolis de pâte feuilletée farcis de ricotta et frits, recouverts d’un filet de miel. Après un tel repas, il ne reste plus qu’à prendre un digestif typiquement sarde, le mirto, une liqueur à base de myrtes.

Tharos

La péninsule de Sinis abrite les ruines de Tharros. Cet ancien comptoir commercial a été fondé par les Phéniciens à un emplacement stratégique pour la navigation et la défense. Les premières traces d’occupation remontent à 1500 av. J.-C. Carthaginois, Romains, Espagnols se sont succédé ici. Durant la période romaine, 9 000 personnes habitaient dans cette ville équipée de citernes d’eau et d’égouts. Les lieux ont été abandonnés suite aux razzias menées par les Arabes. Non loin se trouve le musée de Cabras. On y trouve des artefacts des principaux sites de la région, notamment les monumentaux géants de pierre retrouvés dans une nécropole nuragique à Monte Prama. Ces statues masculines représentent des pugilistes, des archers, des guerriers…

Le nuraghe Losa

Un des monuments nuragiques les plus célèbres de la partie centre ouest de la Sardaigne est le nuraghe Losa, sur la commune d’Abbasanta. À l’entrée du site, les visiteurs découvrent un ensemble de cavités creusées dans la roche qui affleure. Ce sont des urnes cinéraires romaines. Puis la tour (le nuraghe) apparaît, donnant une impression de puissance et de solidité. Cette construction a été bâtie sur un plan à triangle avec trois tours en blocs réguliers de basalte. Autour de cet impressionnant bastion, on remarque les vestiges des huttes de pierre qui constituaient le village. Les plus anciens éléments retrouvés sur ce site remontent à l’âge du bronze récent (1200 – 850 av. J.-C.).

Cagliari

Si la ville moderne de Cagliari ne présente guère d’intérêt, il n’en est pas de même de son centre historique. Sur la plus haute colline de la capitale de la Sardaigne, le quartier de Castello mérite le détour. Ses anciens remparts ont été transformés en terrasses dominant la cité. Les visiteurs peuvent aussi se perdre dans le dédale des rues pittoresques bordées de palais. L’accès au château s’effectue par plusieurs tours médiévales, dont la tour dell’Elefante, où les Espagnols avaient l’habitude d’exhiber les têtes coupées des condamnés à mort. Pour acheter des produits sardes, un crochet par le marché couvert de San Benedetto s’impose. Construit en 1957, le marché abrite près de 300 commerçants.

Puits sacré

À la fois site cultuel et observatoire astronomique nuragique, le sanctuaire de Santa Cristina était fréquenté par de nombreux pèlerins autour de l’an 1000 av. J.-C. Ce temple couplé à un escalier donnant sur un puits se trouve sur le haut plateau basaltique proche de Paulilatino. En surface, la structure au sol de ce temple ressemble à un sexe féminin. L’origine du monde ! Les anciens pratiquaient ici un culte dédié à l’eau. À travers l’île, on trouve une quarantaine de puits sacrés de ce type. Mais celui de Santa Cristina est parmi les mieux conservés. Deux fois par an, aux équinoxes, les rayons du soleil éclairent les 24 marches de l’escalier finement taillé qui descend vers le puits.

Les nuraghi du fond des âges

Le nuraghe constitue, aujourd’hui encore, un des éléments caractéristiques du paysage sarde. On dénombre près de 8 000 de ces massives tours circulaires édifiées avec de grosses pierres sèches et en forme de cône dont la partie supérieure a été coupée. Ces structures, épaisses de plusieurs mètres et qui s’élèvent jusqu’à 25 m de haut, comptaient des salles intérieures et étaient entourées d’un village de huttes de pierres éparses. Elles abritaient les agriculteurs, les éleveurs et les artisans selon un système de castes. L’ensemble était également entouré d’un mur d’enceinte. On peut donc parler de château fort et de donjons avant la lettre. Sauf que ces constructions ont été érigées des dizaines de siècles avant le Moyen Âge et sont une spécificité sarde unique au monde !

Leur édification est l’œuvre de la civilisation nuragique, dont les premiers témoignages remontent vers 1600 av. J.-C. pour s’étendre jusque 900 av. J.-C., pendant l’âge du bronze moyen. C’est l’époque à laquelle la classe guerrière prend le pouvoir dans des sociétés patriarcales. Les rites funéraires changent avec l’apparition de tombes individuelles. Si les archéologues ont constaté le développement d’échanges et de la métallurgie à cette période, ils ont également découvert l’apparition de forteresses démontrant les rivalités entre les différentes ethnies humaines. Lorsqu’ils sont construits au sommet d’une colline, les nuraghi ont sans doute servi de place forte pour défendre un cours d’eau, une route ou un passage clé. Mais selon certains spécialistes, ces structures ont aussi eu d’autres fonctions au fil du temps: lieux de stockage où protéger les biens de la communauté, symbole du pouvoir, temple…

La civilisation nuragique s’est développée sur l’île grâce à l’agriculture et à l’élevage, tout en pratiquant la métallurgie du bronze (alliage d’étain et de cuivre) et en multipliant les contacts contrôlés avec les autres populations autour de la Méditerranée qui débarquaient sur l’île pour chercher des matières premières.

Cette prospérité s’est prolongée jusqu’à la fin de l’âge du bronze. Puis vers l’an 1000 av. J.-.C., les habitants de l’île ont cessé de construire des nuraghi et ceux existants ont été abandonnés. Changement de l’organisation sociale ? Arrivée et domination de plus en plus importante des voisins carthaginois ? On ne sait trop expliquer ce déclin. Toujours est-il que les nuraghi semblent avoir perdu de leur intérêt aux yeux de la population à cette époque. Mais ils sont toujours présents dans le paysage, comme le symbole d’un lointain passé.