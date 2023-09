Lundi soir, une inconnue est venue planter sa tente dans le jardin. Bon, pas vraiment une totale inconnue: Elisa est arrivée dans notre jardin via Slowby, qui organise des trips surprises à pied et à vélo. Slowby s'appuie sur la communauté de Welcome to my garden et les 5600 jardins mis gracieusement à disposition pour trouver des endroits où planter la / les tentes.

Cela fait quelque temps que je réfléchis à y ajouter notre petit jardin de ville mais l'idée ne séduisait que moyennement le reste de la tribu. Ce week-end, une des créatrices de Slowby m'a demandé si je pouvais la dépanner pour une voyageuse. Hop, la famille s'est dit que c'était une bonne façon d'essayer.

Lundi soir, Elisa était donc attendue de pied ferme. "Elle est là, elle est là", s'est écriée n°3 et l'excitation a rapidement gagné la maisonnée. Le temps de présenter l'endroit, voilà toute la famille qui entoure notre invitée du jour. La discussion se prolonge autour d'un repas et finalement, N°3 aurait bien envie aussi '"d'aller dormir dans la tente".

Le lendemain matin, toute la tribu déjeune en observant la tente depuis la cuisine. L'attraction du jour.

Et alors qu'Elisa avait enfourché son vélo depuis quelques kilomètres, on découvre une gentille carte postale laissée discrètement par notre inconnue.

L'espace de quelques heures, la famille a vécu un peu hors du temps, sur les routes avec Elisa, sympa pour débuter la semaine.

De quoi avoir envie d'accueillir d'autres inconnues...