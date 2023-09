Bien choisir la montre connectée qui correspond à son sport

Pour beaucoup de sportifs, la montre cardio/GPS est un outil indispensable. Principalement dans les sports d’endurance que sont la course à pied, le cyclisme, la randonnée ou encore la natation. Dans sa version de base, l’outil vous permettra de connaître en instantané votre fréquence cardiaque, ainsi que votre allure. Soit deux paramètres importants lorsqu’il s’agit d’optimiser son entraînement. "Beaucoup de gens courent sur de mauvaises allures ou dans de mauvaises zones cardiaques, à l’entraînement comme en course, nous explique Enzo Noël, 9e performer belge cette année sur semi-marathon et conseiller chez Jogging +. Cela favorise le surentraînement et les blessures. Donc tout le contraire de ce que l’on recherche tous, à savoir la progression et le bien-être."